Η Ντόλι Πάρτον δεν είναι σίγουρη ότι θα δεχόταν ποτέ ένα τιμητικό Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας – ακόμη και από τον νυν πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν.

Αλλά η απόφασή της να εξαιρεθεί από τη βράβευση δεν οφείλεται στο γεγονός ότι αποδοκιμάζει τον αμερικανό πρόεδρο.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο «Today» του NBC η εμβληματική αμερικανίδα τραγουδίστρια της κάντρι είπε ότι είχε προταθεί για την τιμητική διάκριση δύο φορές από την κυβέρνηση Τραμπ, αλλά αρνήθηκε να την αποδεχθεί και τις δύο φορές λόγω ακατάλληλης χρονικής στιγμής.

Dolly Parton says she was offered the Presidential Medal of Freedom twice but didn’t accept it https://t.co/b1mEr6nPbo

— CBS News (@CBSNews) February 2, 2021