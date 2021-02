Το μανικιούρ πουλάει. Μια είδηση για τα νύχια της Κάιλι Τζένερ ή για το τελευταίο trend στα άνω άκρα δίνει σίγουρα κλικ ξεπερνώντας με σχετική ευκολία όλα τα υπόλοιπα νέα της ημέρας.

Το hashtag #nails έχει αυτή τη στιγμή πάνω από 151 εκατομμύρια δημοσιεύσεις στο Instagram, οι nail artists έχουν χιλιάδες ακολούθους και αμέτρητες γυναίκες υποστηρίζουν ότι το μανικιούρ είναι μια μορφή αυτοφροντίδας. Υπάρχουν και εκείνοι που απορρίπτουν ό, τι σχετίζεται με τα νύχια χαρακτηρίζοντάς τα ασημαντότητες.

Η εφεύρεση του μανικιούρ δεν μπορεί να αποδοθεί αποκλειστικά σε έναν πολιτισμό. Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν αιγυπτιακές μούμιες (που χρονολογούνται από το 5.000 π.Χ.) με επιχρυσωμένα νύχια δάχτυλα ζωγραφισμένα με χένα. Περίπου την ίδια εποχή στην Ινδία οι γυναίκες έβαφαν τα νύχια τους με χένα, ενώ άνδρες στην αρχαία Βαβυλώνα χρησιμοποιούσαν κολ για να χρωματίζουν τα νύχια τους.

Lil Kim’s money manicure is in the Museum of Modern Art https://t.co/Qga5J8mP9V pic.twitter.com/9Sm7ZAb1dH

— Jezebel (@Jezebel) November 15, 2017