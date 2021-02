Η Άλισον Κάρεϊ περιγράφει την αδερφή της, Μαράια ως «άκαρδη και μοχθηρή» στη μήνυση που κατέθεσε εναντίον της με αφορμή το βιβλίο «The Meaning of Mariah Carey».

Η Άλισον Κάρεϊ ζητά αποζημίωση τουλάχιστον 1,25 εκατομμυρίων δολαρίων κατηγορώντας την Μαράια μεταξύ άλλων για την «άκαρδη, εκδικητική και εντελώς περιττή δημόσια ταπείνωση της» της μέσω του βιβλίου που κυκλοφόρησε το 2020.

Αναφέρει επίσης ότι «έχει βαριάς μορφής κατάθλιψη, κλαίει συνεχώς από τότε που κυκλοφόρησε το βιβλίο και παλεύει ξανά με τον εθισμό της στο αλκοόλ, ενώ είχε παραμείνει καθαρή για πολλά χρόνια».

Η Μαράια είχε επικρίνει έντονα την αδερφή της στα απομνημονεύματά της. Συγκεκριμένα ισχυριζόταν ότι η Άλισον: «ανταλλάζε το σώμα της για χρήματα ή ναρκωτικά», είχε ναρκώσει την 12χρονη Μαράια με Βάλιουμ και της είχε προσφέρει κοκαΐνη καθώς και ότι της είχε προκαλέσει εγκαύματα τρίτου βαθμού ρίχνοντας ένα φλιτζάνι βραστό τσάι στην πλάτη της.

Mariah Carey’s sister Alice is suing her famous sibling over a memoir and… representing herself in the lawsuit. https://t.co/UjufIhObvN

— southpaw (@nycsouthpaw) February 3, 2021