Η φωτογραφία του Μπέρνι Σάντερς, καθισμένου σταυροπόδι, φορώντας υπερμεγέθη γάντια από ανακυκλωμένα υλικά και ζεστό χειμωνιάτικο μπουφάν, είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους χαράχτηκε στη μνήμη η τελετή ορκωμοσίας του 46ου Προέδρου των ΗΠΑ. Έκτοτε αναπαράγεται σε διάφορες εκδοχές. Τώρα, και σε εκδοχή «bobblehead (κουκλάκι με κινητό κεφάλι)».

The @BernieSanders #InaugurationDay Meme Has Been Turned Into a Limited-Edition Bobblehead https://t.co/q7gJGV7j1r #InaugurationDay2021 #BernieSanders pic.twitter.com/ViX0fYl4hg

— Fátima Saldívar A (@paima27) January 30, 2021