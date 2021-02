Η Κίνα προχωρά σε επίσημη καταγγελία. Ο Καναδάς απολογείται, κάνοντας λόγο για «παρεξήγηση». Και πίσω από όλα αυτά κρύβεται ένα… μπλουζάκι και ένα κακό λογοπαίγνιο.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για ένα T-shirt που τυπώθηκε κατά παραγγελία καναδού διπλωμάτη και στο οποίο εμφανίζεται το logo των Wu-Tang Clan, στο οποίο το W είναι σχεδιασμένο με τρόπο που να θυμίζει νυχτερίδα.

Αναφορές για το T-shirt κυκλοφορούν στο Weibo, το κοινωνικό δίκτυο της Κίνας, με τους χρήστες να υποστηρίζουν ότι πρόκειται για μια νυχτερίδα, χωρίς να αναφέρονται καθόλου στους Wu-Tang Clan. Πολλοί επιστήμονες εικάζουν ότι οι νυχτερίδες είναι το ζώο από όπου προήλθε αρχικά ο ιός.

China’s Foreign Ministry says it has lodged a solemn representation with the Canadian Embassy over reports staff ordered t-shirts last year with «Wuhan» and a «bat symbol.» Per blogger Zhou Xiaoping, this is the image. Any hip-hop fan can tell you though that’s a W for the Wu pic.twitter.com/ooTFzh2oRn

— Austin Ramzy (@austinramzy) February 1, 2021