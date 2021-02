Πριν την πολυαναμενόμενη εμφάνισή του στο ημίχρονο του Super Bowl στην Τάμπα, ο Weeknd επέλεξε να προσφέρει εκατοντάδες δωρεάν γεύματα στο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό της πόλης.

Όλα τα γεύματα προέρχονταν από το τοπικό εστιατόριο Mama’s Southern Soul Food, μια μικρή επιχείρηση με μαύρους ιδιοκτήτες.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο σταρ προβαίνει σε τέτοιου είδους χειρονομία. Την περασμένη χρονιά ο Weeknd είχε κάνει δωρεά μαμούθ για τους πληγέντες της μεγάλης έκρηξης στον Λίβανο προσφέροντας 300.000 δολάρια στην εκστρατεία Global Aid for Lebanon.

Ο ίδιος έχει επίσης κάνει κατά καιρούς σημαντικές δωρεές σε εκστρατείες για τους πληγέντες από την COVID-19, στο κίνημα Black Lives Matter και σε οργανώσεις κοινωνικής δικαιοσύνης.

