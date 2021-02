Πόσες παρεξηγήσεις έχουν επέλθει εξαιτίας αυτών των έρημων των emοjis; Μου έστειλε «χεράκι», άρα με βαριέται, μου έστειλε καρδούλα, άρα με γουστάρει και τα λοιπά… Αν υποθέσουμε ότι υπάρχει ένας άτυπος χάρτης σημασιών για το κάθε ένα εικονίδιο των social media, αυτός θα μας έπαιρνε αρκετά άρθρα για να τον αναλύσουμε. Μπορούμε όμως να συμφωνήσουμε-σαν καταρτίζοντας ένα κοινωνικό συμβόλαιο της εποχής μας- ότι ισχύουν μερικοί χρυσοί κανόνες.

Εκτός κι αν αποφάσισουμε εξ αρχής (εγώ θα είμαι η πρώτη!) ότι είναι ανόητο να δημιουργείς κανόνες χρήσης για κάτι τόσο γελοίο όσο τα emoji, που είναι προορισμένα για την διασκέδαση και την πλάκα μας.

1.Η καρδούλα δεν σημαίνει «σε παντρεύομαι», αλλά ίσως πρέπει να την αποφύγουμε σε κάποιες περιπτώσεις

Αν με ρωτάτε, την λατρεύω. Και από τότε που έχει γίνει διαθέσιμη ως reaction στις αναρτήσεις, την υπερχρησιμοποιώ. Έκανε το μπλε νχεράκι να ωχριά μπροστά της και να μοιάζει κάπως μιζέρικο. Ως προς τους ιδιωτικούς διαλόγους, όμως, αποφεύγω να την στείλω σε άτομα που με φλερτάρουν κι εγώ δεν θέλω να περάσω το μήνυμα ότι ανταποκρίνομαι. Επίσης, δεν στέλνουμε, παιδιά, καρδούλες στους εργοδότες μας, εκτός αν ο εργοδότητς είναι ο κολλητός μας (άβολο) ή η μητέρα μας (πιο άβολο ακόμα).

2. Τα πολλά φατσάκια σπάνε νεύρα και κάποια πρέπει να καταργηθούν δια ροπάλου

If you know what I mean. Μην τα βάζεις, χριστιανέ μου, στην σειρά. Πόσο πολύ χαμογελάς; Πρέπει να μου στείλεις δέκα χαμογελαστά φατσάκια; Κουράζομαι. Κι έτσι, με βάζεις στην διαδικασία να πρέπει να απαντήσω κι εγώ με υπερχρήση emojis, για να μην φανώ ξενέρωτη, ψυχρή ή σπαστική. Με μέτρο. Κι επίσης, ας χρησιμοποιήσουμε και λίγο τις λέξεις-γραπτά ή με ηχογραφημένο μήνυμα. Όταν σε ρωτά κανείς «τι κάνεις»;, τι εννοείς με το να στείλεις μια κούπα καφέ; Ότι ενοχλείσαι κι ότι λες διακριτικά να σε αφήσουμε ήσυχο. Ε, τότε, καλύτερα να μην απαντούσες εξ αρχής τίποτα.

3. Μέχρι κι η μάθηση, κάποτε την επανάληψη την βαριέται

Στέλνεις συνέχεια ένα συγκεκριμένο emoji. Ένα που στέλνει αυτό το κόκκινο, πλαγιανό φιλάκι. Εδώ και τρία χρόνια, όποτε επιλέξεις να στείλεις emoji στέλνεις αυτό. Καταντάει, πλέον, αηδία. Βάλε ένα στοπ. Ψάξου λίγο, έχει κι άλλα, ωραιότατα. Ή, αν θες, κόψτα εντελώς. Λέμε τώρα.

4. Μακριά από μας ο συντηρητισμός, αλλά…

Κακά τα ψέματα, δεν είναι ό, τι πιο φίνο για μια κυρία, στέλεχος πολυεθνικής ας πούμε, να μιλά με φατσάκια, κακαδάκια και μωβ καρδουλίτσες. Αντίστοιχα, για έναν κύριο που έχει τέσσερα μαγαζιά ας πούμε Αθήνα-Θεσσαλονίκη. «Καλησπέρα σας, σας αποστέλλω αίτηση για δουλεια μπλα μπλα» και τσουπ ξεπετάγεται ένα μεγάλο emoji με ένα χαζοχαρούμενο κίτρινο παιδάκι που μοστράρει έναν αντίχειρα να. Cringe. (με οικογένεια και κολλητούς κάντε ό, τι σας κατέβει, αλλά είναι βέβαιο ότι κι αυτοί θα κριντζάρουν ενίοτε αν τους στέλνετε συνέχεια emojis και δη αυτά τα κακόγουστα ευμέγεθη)

5. Όσο πιο τυπική η συζήτηση, τόσο πιο αχρείαστα τα emojis

Με έναν τρόπο, καταφέρνουν να «φτηνύνουν» μια συνομιλία, ακόμα και εσάς τους ίδιους. Δεν κολλάει να στείλουμε ένα παιδάκι που γελάει με τα δόντια διάπλατα σε έναν άνθρωπο που θέλουμε να του ζητήσουμε συνέντευξη ή να του απαντήσουμε ευχαριστώ που μας δέχτηκε ως φίλο του στο Facebook. Και επίσης: δε στέλνουμε ποτήρι μπίρας στη συνομιλία με τον καθηγητή μας από το μεταπτυχιακό, δε στέλνουμε τον εαυτό μας σαν avatar να κοιμάται στον συνάδελφο που κάτι μάς ρώτησε εκτός γραφείου και ούτω καθεξής. Καταλαβαίνετε, ναι;

6. Χρωματιστές καρδούλες για safe συμπάθειες

Όπως και να το κάνουμε, η κόκκινη καρδιά συμβολίζει, ακόμα και στον ρευστό, ιντερνετικό μας κόσμο, τον έρωτα, το πάθος και την αγάπη. Μια μωβ ή μια πράσινη καρδούλα από την άλλη, δείχνει καλή θέληση, ένδειξη συμπάθειας και οικειότητας χωρίς πολλά περιθώρια παρερμηνειών… Πιο συγκεκριμένα, δείτε τα πάντα για τα νοήματα των πολύχρωμων καρδιών εδώ. (Jesus)