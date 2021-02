Οι Spice Girls επιστρέφουν;

Το 2021 συμπληρώνονται 25 χρόνια από την κυκλοφορία του πρώτου single των Spice Girls, του «Wannabe» και του παρθενικού δίσκου του συγκροτήματος, με τίτλο «Spice».

Σύμφωνα με τη Melanie C, βρίσκεται στα σκαριά ένας εορτασμός για τα συγκεκριμένα ορόσημα.

Όμως όσον αφορά τον ενδεχόμενο κυκλοφορίας νέας μουσικής από το εμβληματικό girl group, η Melanie C παραδέχτηκε ότι αυτή είναι μια διαφορετική ιστορία.

«Ξέρετε τι, νομίζω, όταν μιλάμε για νέα μουσική, αισθανόμαστε πολύ νευρικές. Επειδή προφανώς είχαμε τόσο μεγάλη επιτυχία και έχουμε έναν τόσο σπουδαίο άλμπουμ. Δεν θα θέλαμε να αναγκάσουμε τίποτα. Δεν θα θέλαμε να κάνουμε κάτι που δεν θα ήταν αρκετά καλό», εξήγησε.

Mel C thinks Victoria has ‘come around’ to a Spice Girls reunionhttps://t.co/ba3wbeKFQA

— Metro Entertainment (@Metro_Ents) January 11, 2021