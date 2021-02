Οι φήμες είναι αληθινές: Το Sex and the City επιστρέφει και ήδη έχουμε τα πρώτα spoilers….

«Δεν μπορούσα παρά να αναρωτηθώ … που είναι τώρα;»

Μια αναβίωση 10 επεισοδίων, με τίτλο «And Just Like That »…, από το HBO Max με μέλη του αρχικού καστ: Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, Σίνθια Νίξον, Κριστίν Ντέιβις. Σύμφωνα με προηγούμενες αναφορές, η Κιμ Κατράλ δεν θα επιστρέψει για να επαναλάβει τον ρόλο της ως Σαμάνθα.

Ενώ η ημερομηνία κυκλοφορίας της σειράς των δέκα επεισοδίων δεν είναι ακόμη γνωστή, η Πάρκερ και οι συμπρωταγωνίστριες της μοιράστηκαν ένα κλιπ με σκηνές γύρω από τη Νέα Υόρκη για να προμηνύσουν την μεγάλη επιστροφή. «Δεν μπορούσα παρά να αναρωτηθώ … που είναι τώρα;». Η Πάρκερ δημοσίευσε ένα βίντεο στο Instagram, αλά Κάρι Μπράντσο.

Σε μια συνέντευξη στο Vanity Fair η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ αποκάλυψε ότι σεναριογράφοι της σειράς θα έχουν μια διαφορετική οπτική για τους ήρωες.

«Είναι διαφορετικοί με έναν συναρπαστικό τρόπο», σημειώνει λέγοντας πως θα φέρουν στη σειρά «φρέσκες εμπειρίες, πολιτικές και κοινωνικές προεκτάσεις».

Θα παίξει κάποιο ρόλο η πανδημία στο reboot του Sex and the City;

H Σάρα Τζέσικα Πάρκερ σχολιάζει πως «προφανώς θα είναι μέρος της υπόθεσης καθώς είναι η πόλη που ζουν οι χαρακτήρες. Φυσικά, η σειρά θα εξερευνήσει και το πώς ο κοροναϊός έχει αλλάξει τις σχέσεις τώρα που οι φίλοι έχουν φύγει από το πλάνο; Πιστεύω ότι οι σεναριογράφοι θα τα εξετάσουν όλα αυτά». Η σειρά άλλωστε δημιουργήθηκε με πυλώνα τις σχέσεις είτε πρόκειται για τις ερωτικές είτε τις φιλικές.

Για τον χαρακτήρα της Κάρι, δεν ξέρει τι της επιφυλάσσει το μέλλον αλλά δήλωσε πως ανυπομονεί να δει πως έχουν εξελιχθεί οι ηρωίδες στα 50 τους.

«Πιστεύω ότι η Σίνθια, η Κρίστιν κι εγώ είμαστε ενθουσιασμένες με το πέρασμα του χρόνο», αναφέρει η Πάρκερ. «Ξέρετε, ποιες είναι σε αυτό τον κόσμο; Τι έχουν υιοθετήσει ως συμπεριφορά; Τι ρόλο έχουν παίξει; Πού δυσκολεύτηκαν ως γυναίκες, ως φίλες και πώς βρήκαν την άκρη τους; Υπήρξε η στιγμή της εξέλιξης; Είναι, όπως κάποιο άλλοι άνθρωποι, μπερδεμένες, φοβισμένες και αμήχανες [από ό,τι συμβαίνει στον κόσμο]; Είμαι τόσο περίεργη και ενθουσιασμένη να δω πώς οι σεναριογράφοι φαντάζονται αυτές τις γυναίκες σήμερα».

«Ποια είναι η σχέση τους με τα social media; Τι άλλαξε;» H Μιράντα και η Σάρλοτ, σημειώνει, είναι και οι δύο μητέρες εφήβων τώρα. «Πώς είναι η ζωή τους; Για την Carrie, που δεν έχει άλλη οικογένεια πέρα από τις φίλες, πώς είναι σε προσωπικό επίπεδο; Πώς όλες αυτές οι πολιτικές αλλαγές έχουν επηρεάσει τη δουλειά της; Έχει ακόμα στήλη; Έχει γράψει άλλα βιβλία; Ή έχει podcast; Τι σημαίνει η μόδα για εκείνη τώρα; Πώς έχει αλλάξει η φιλία ή δεν έχει αλλάξει, και έχει μεγαλώσει ο κοινωνικός της κύκλος;»