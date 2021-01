Η εφαρμογή γνωριμιών Bumble ξεχωρίζει εδώ και καιρό θέτοντας τα δικά της πρότυπα σχετικά με το πως πρέπει να συμπεριφέρονται οι χρήστες online. Δεν επιτρέπει για παράδειγμα τις selfies με εσώρουχα ούτε και τις φωτογραφίες όπλων.

Τώρα το Bumble κάνει σαφές πως δεν υπάρχει χώρος για κανενός είδους body shaming στην πλατφόρμα.

«An δεν είστε σίγουροι εάν το μήνυμά σας μπορεί να εκληφθεί ως body shaming, ένας καλός κανόνας είναι απλώς να μην σχολιάζετε καθόλου το σώμα ή την υγεία ενός άλλου χρήστη».

Το Bumble ενημέρωσε τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης του αυτήν την εβδομάδα αναφέροντας ρητά πως δεν θα γίνονται ανεκτοί υποτιμητικοί χαρακτηρισμοί για την εμφάνιση των χρηστών του.

Σχόλια για: « τη φυλή, το χρώμα, την εθνικότητα, την καταγωγή,την θρησκεία, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την έκφραση φύλου, την ταυτότητα φύλου ή την αναπηρία» των χρηστών θεωρούνται επίσης απαράδεκτα.

Σε ανάρτηση της η εταιρεία ανέφερε ότι body shaming μπορεί να είναι και η προβολή μιας γνώμης σχετικά με πως είναι ένα «καλό σώμα» ακόμα και στα βιογραφικά της πλατφόρμας ή τα επικριτικά σχόλια για το σώμα ή την υγεία κάποιου μέσω μηνυμάτων.

According to the report, an astounding 53% of American adults have experienced online harassment.

We have a zero-tolerance policy against abusive and inappropriate behavior. If you experience harassment, use the “block and report” feature in-app so our team can ban the user. https://t.co/vgY5NAgaPW

— Bumble (@bumble) October 17, 2019