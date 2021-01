Το περιοδικό της AARP, της Αμερικανικής Ένωσης Συνταξιούχων ανακοίνωσε ότι θα τιμήσει τον διάσημο ηθοποιό και σκηνοθέτη, Τζορτζ Κλούνεϊ με την ανώτατη διάκριση, το Βραβείο Συνολικού Έργου στην τελετή απονομής των Movies for Grownups Awards (Βραβεία Ταινιών για Ενήλικες).

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να τιμήσουμε τον Τζορτζ Κλούνεϊ, η αυθεντία και το πνεύμα του οποίου – τον καθιστούν έναν από τους πιο ταλαντούχους και αγαπημένους ηθοποιούς της εποχής μας, και σκηνοθέτη που θα ήταν διάσημος, ακόμα κι αν δεν τον είχαμε δει ποτέ στην οθόνη» τόνισε η διευθύνουσα σύμβουλος της AARP, Τζο Αν Τζέκινς.

George Clooney To Be Honored By AARP The Magazine https://t.co/EV8TnCCgR2

— Variety (@Variety) January 27, 2021