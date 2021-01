Οι Within Temptation είναι μια ολλανδική συμφωνική metal μπάντα που ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 1996 από την τραγουδίστρια Sharon den Adel και τον κιθαρίστα Robert Westerholt.

Πάντα χαρακτηρίζονταν από τους κριτικούς ως gothic metal και symphonic metal, αν και κάθε άλμπουμ περιέχει άλλες επιρροές εκτός αυτών των ειδών. Ο πιο γνωστός τους περιγράφεται ως symphonic metal, αν και το προηγούμενο υλικό τους, όπως το ντεμπούτο άλμπουμ Enter, ήταν ως επί το πλείστον gothic metal.

ε τον Enter να έχει επίσης υπαινιγμός από μέταλλο doom. Σε μια συνέντευξη, η den Adel είπε ότι αποτελούν ένα συμφωνικό είδος ροκ με διάφορες επιρροές. Σε μια μεταγενέστερη συνέντευξη με την ολλανδική μουσική πλατφόρμα 3VOOR12, η den Adel δήλωσε ότι «θεωρούμε τους εαυτούς μας περισσότερο ένα συμφωνικό ροκ συγκρότημα… κατά τη γνώμη μου, δεν είμαστε gothic συγκρότημα».

Ιστορία

Μετά την κυκλοφορία του ντεμπούτο άλμπουμ τους Enter το 1997, η μπάντα εμφανίστηκε στην ολλανδική underground σκηνή. Το 2001 έγιναν γνωστοί και στο ευρύ κοινό, με το single «Ice Queen» από το δεύτερο άλμπουμ τους, Mother Earth, το οποίο έφτασε στο Νο. 2 στα ολλανδικά charts.

Μετά από αυτό, το συγκρότημα κέρδισε το Conamus Exportprijs, ένα ολλανδικό βραβείο μουσικής, τέσσερα χρόνια στη σειρά.

Τα επόμενα άλμπουμ τους The Silent Force (2004) και The Heart of Everything (2007) έκαναν το ντεμπούτο τους στο Νο. 1 στα ολλανδικά charts.

Το 2008, κυκλοφόρησαν ένα live DVD και CD, Black Symphony, τα οποία ηχογραφήθηκαν σε μια ζωντανή συναυλία σε συνεργασία με την Metropole Orchestra, που διεξήχθη στο Ahoy Arena στο Ρότερνταμ, στις 7 Φεβρουαρίου 2008.

Στην πιο φιλόδοξη συναυλία τους έως τότε οι Within Temptation γιορτάζουν 12 χρόνια και τέσσερα επιτυχημένα άλμπουμ και εμφανίζονται μπροστά σε 10,000 θεατές με την 60-μελής Metropole Orchestra, μια κλασσική χορωδία 20 φωνών και ειδικούς καλεσμένους τον Keith Caputo και την Anneke van Giersbergen. Το 2009 ακολούθησε το An Acoustic Night at the Theatre, ένα άλλο live άλμπουμ.

Το πέμπτο στούντιο άλμπουμ της μπάντας, The Unforgiving, κυκλοφόρησε τον Μάρτιο του 2011, παράλληλα με μία σειρά κόμικς και μια σειρά από ταινίες μικρού μήκους, που μαζί καλύπτουν μια κοινή ιστορία.

Singles και επιτυχίες

Το πρώτο single, Faster, κυκλοφόρησε στις 21 Ιανουαρίου και η πρώτη μικρού μήκους ταινία, Mother Maiden, κυκλοφόρησε στις 31 Ιανουαρίου. Η μπάντα έχει πουλήσει πάνω από 3.000.000 αντίτυπα του άλμπουμ παγκοσμίως.

Στις 13 Νοεμβρίου του 2012, οι Within Temptation γιόρτασαν 15 χρόνια από την κυκλοφορία του πρώτου τους άλμπουμ με ένα τεράστιο live event, που ονομάζεται Elements, στην Sportpaleis αρένα, στην Αμβέρσα του Βελγίου. Με αφορμή την επέτειο αυτή, ο βελγικός ραδιοφωνικός σταθμός Q-music πρότεινε στην μπάντα να κάνει 15 διασκευές διάσημων τραγουδιών.

Έτσι, τον Ιούνιο του 2013 οι Within Temptation κυκλοφόρησαν το άλμπουμ The Q-Music Sessions, το οποίο αποτελείται στο μεγαλύτερο μέρος του από pop τραγούδια στα οποία η μπάντα μετέδωσε ένα πιο συμφωνικό ύφος. Κάποια από αυτά είναι: Titanium (David Guetta), Summertime Sadness (Lana Del Rey), The Power of Love (Frankie Goes to Hollywood), Radioactive (Imagine Dragons).

Το έκτο στούντιο άλμπουμ τους, Hydra, κυκλοφόρησε στις 22 Ιανουαρίου του 2014 στην Ιαπωνία, στις 31 Ιανουαρίου 2014 στην Ευρώπη και στις 4 Φεβρουαρίου 2014 στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το άλμπουμ περιέχει guest εμφανίσεις από καλλιτέχνες διαφορετικών ειδών μουσικής: τη Φιλανδική τραγουδίστρια σοπράνο Tarja Turunen, που εμφανίζεται στο πρώτο single Paradise (What About Us?), τον Howard Jones, πρώην τραγουδιστή του αμερικανικού metalcore συγκροτήματος Killswitch Engage, τον Dave Pirner, τραγουδιστή του αμερικανικού εναλλακτικής ροκ συγκροτήματος Soul Asylum και τον Αμερικανό ράπερ Xzibit, σύμφωνα με το el.wikipedia.

Οι Within Temptation κυκλοφόρησαν το έβδομο στούντιο άλμπουμ τους Resist (=Αντίσταση) στις 1 Φεβρουαρίου 2019, μέσω της Spinefarm Records.

Βίντεο