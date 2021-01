Όλοι έχουμε κάποια όνειρα και επιθυμίες -συχνά όχι άπιαστα, ούτε ιδιαίτερα τολμηρά-, όπως να αλλάξουμε δουλειά, να προτείνουμε σε αυτόν ή αυτήν που μας αρέσει να βγούμε ραντεβού, να ξεκινήσουμε τη δική μας επιχείρηση…

Τι μας σταματάει συνήθως από το να τα πραγματοποιήσουμε;

Όχι η οικονομική στενότητα, όχι κάποια φυσική μας αδυναμία, ούτε καν η λογική. Το εμπόδιο ανάμεσα σε εμάς και στα όσα θέλουμε είναι κατά κανόνα η έλλειψη αυτοπεποίθησης. Η αυτοπεποίθηση που, αντίθετα με τα όσα συχνά θεωρούμε στη σύγχρονη κοινωνία, έχει να κάνει με την πίστη στον εαυτό μας και στις ικανότητές μας και όχι με τη συνεχή προσπάθεια να προωθούμε και να προβάλλουμε τον εαυτό μας και τα επιτεύγματά μας στους άλλους προκειμένου να γίνουμε αποδεκτοί. Το σημαντικό είναι, λοιπόν, να έχουμε αυτογνωσία, να γνωρίζουμε ποιες είναι οι ικανότητές μας, σε τι είμαστε αρκετά καλοί και σε τι λιγότερο και, παρά τις όποιες αδυναμίες μας, να πιστεύουμε στον εαυτό μας και στο ότι θα καταφέρουμε να επιτύχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα στα όσα προσπαθούμε. Για να θεωρήσουμε, λοιπόν, ότι έχουμε αυτοπεποίθηση, χρειάζεται να έχουμε ισχυρό το αίσθημα ότι είμαστε ικανοί να αντεπεξέλθουμε στις καταστάσεις που αντιμετωπίζουμε καθημερινά.

Ποντάρουμε στην αυθεντικότητα!

Η πραγματική αυτοπεποίθηση πηγάζει από την αυτογνωσία. Και σε αυτήν συμπεριλαμβάνονται και τα ελαττώματά μας. Πρέπει να δεχτούμε ότι δεν είμαστε καλοί σε όλα, άλλωστε είναι κάτι που συμβαίνει σε όλους τους ανθρώπους. Αυτό μπορούμε να το δείξουμε και να το αποκαλύψουμε στους άλλους. Να φανερώσουμε ποιοι είμαστε πραγματικά. Αν είμαστε αυθεντικοί, δεν θα έχουμε το άγχος ότι μπορεί να μας ανακαλύψουν και να σταματήσουν να μας εκτιμούν, σαν να ήμασταν απατεώνες.

Σταματάμε να μειώνουμε συνέχεια τον εαυτό μας

Η αυτοπεποίθηση δεν ενέχει την έννοια της συνεχούς απολογητικότητας. Το να μειώνουμε τις δικές μας ικανότητες ή/και να δίνουμε τα εύσημα συνέχεια στους άλλους είναι μία λανθασμένη πρακτική που πολλές φορές πολλοί ακολουθούμε. Πρέπει να μάθουμε να δεχόμαστε τα κομπλιμέντα, την αναγνώριση και τις καλές κουβέντες από τους άλλους. Θα μας βοηθήσει να ενισχύσουμε την καλή εικόνα που έχουμε για τον εαυτό μας. Άλλωστε, όταν έχουμε αυτοπεποίθηση, μπορούμε και είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε τον έπαινο χωρίς ενοχές.

Νιώθουμε τον φόβο και προχωράμε με την απόφασή μας

Δεν είναι δυνατόν να μη νιώθουμε καθόλου φόβο όταν προσπαθούμε να κάνουμε κάτι καινούργιο, δύσκολο ή ριψοκίνδυνο˙ αυτό που πρέπει να προσπαθήσουμε είναι να τον δαμάσουμε και να προχωρήσουμε σε αυτό που θέλουμε.

Ντυθείτε με αυτοπεποίθηση

Η καίρια σύνδεση που υπάρχει μεταξύ των επιλογών μας στο ντύσιμό μας και της αυτοπεποίθησης μας, δεν είναι μυστικό!

Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό «Journal of Experimental Social Psychology», το επιβεβαιώνει! Μάλιστα, απέδειξε πως οι φοιτητές ιατρικής που φορούσαν τις λευκές ρόμπες τους απέδιδαν πολύ καλύτερα σε σχέση με όσους φορούσαν απλά τα ρούχα τους. Το ντύσιμο είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο που μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε προ όφελος σας και θα σας βοηθήσει να νιώσετε πιο δυναμική. Εννοείται πως τα ρούχα αναδεικνύουν την προσωπικότητα, δεν τη δημιουργούν.

Έτσι τα ρούχα που θα φορέσετε σήμερα μπορούν να τονώσουν την αυτοπεποίθηση σας, αρκεί να ξέρετε λιγάκι παραπάνω στοιχεία για το τι θα πρέπει να κάνετε.

View this post on Instagram A post shared by 5226CeliaKritharioti (@5226_celia_kritharioti)

Ο οίκος μόδας Celia Kritharioti δημιούργησε ένα φούτερ με ένα δυνατό μήνυμα «Believe In yourself !» δηλαδή «Πίστεψε στον εαυτό σου!»

Τι λέτε έτοιμες να φορέσετε στον μοναδικό, υπέροχο και αληθινό εαυτό σας;