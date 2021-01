To ότι η Ντέμι Μουρ δεν φοβάται και δεν κρύβει τις αισθητικές επεμβάσεις είναι γνωστό. Η ίδια άλλωστε έχει εξηγήσει τι έχει αλλάξει πάνω της ακομπλεξάρεστα.

Αυτή τη φορά όμως, η 58χρονη σταρ εμφανίστηκε στην πασαρέλα του οίκου Fendi- που προβλήθηκε μόνο σε διαδικτυακά- στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού.

Και αυτή της η εμφάνιση προκάλεσε ποικίλα σχόλια στα social media κυρίως ότι έχει κάνει νέα πλαστική στο πρόσωπό της για να αλλάξει.

I’ve always said fighting ageism is about having the choice to age however you choose. That can include plastic surgery.

If Demi Moore did this for herself than that’s fine. But if it was pressure from the film industry & society, then it’s a problem.https://t.co/JZdzp0Q6md

— Jacynth Bassett (@JacynthBassett) January 27, 2021