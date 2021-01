Το «σαν το σκύλο με τη γάτα» φαίνεται πως δεν ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις, ειδικά ότι πρόκειται για ζητήματα ζωής και θανάτου.

Σε ένα τρυφερό βίντεο που κάνει τον γύρο των social mefia ένα γατάκι θηλάζει ένα αδέσποτο σκυλί σε ένα χωριό στη Νιγηρία.

Στο βίντεο των 32 δευτερολέπτων, το οποίο έχει πλέον γίνει viral στα κοινωνικά μέσα με εκατοντάδες χιλιάδες views, σχόλια και shares, βλέπουμε την σκυλίτσα να παραμένει ήρεμη και ξαπλωμένη ενώ το μικρό γατάκι θηλάζει λαίμαργα.

It’s a most unusual sight: a kitten was spotted feeding on milk from a nursing dog in a remote village in Nigeria pic.twitter.com/imbyssZzvO — Reuters (@Reuters) January 24, 2021

Φυσικά οι χρήστες του Twitter έσπευσαν να σχολιάσουν με το δικό τους τρόπο το συγκινητικό βίντεο με το ασυνήθιστο θέαμα:

It’s an amazing sight of mother’s attitude and natural relations tigh with all living things around us.We the humen beings needs to re thinking about it….. — Vasudevan Nair (@Vasudev07064294) January 25, 2021

If some one is hungry and you have food you should share. 👍❤️ — Klaudia PASTERNAK 🌈 🇪🇺⚡✌ (@klaudia_past) January 24, 2021

That is so beautiful! Nature is absolutely wise in all senses. We as humans should be more humble and learn. — Sapere Aude (@SapereA66255210) January 24, 2021

That’s probably why she’s so tired, her own babies have worn her out!!! — Jan B. Smith (@JanBSmith5) January 24, 2021