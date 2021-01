Να βοηθήσουν στην καταπολέμηση των fake news ζητά από τους χρήστες του το Twitter, ανακοινώνοντας ένα νέο πιλοτικό πρόγραμμα που θα επιτρέπει σε μερικούς χρήστες να υποβάλουν παρατηρήσεις για μηνύματα άλλων χρηστών, τα οποία κρίνουν ως αναληθή ή παραπλανητικά.

🐦 Today we’re introducing @Birdwatch, a community-driven approach to addressing misleading information. And we want your help. (1/3) pic.twitter.com/aYJILZ7iKB

— Twitter Support (@TwitterSupport) January 25, 2021