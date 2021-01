Ανατροπή στην αντιμετώπιση της νόσου αποτελεί η αποτελεσματικότητα της χορήγησης της κολχικίνης σε ασθενείς με κοροναϊό, σύμφωνα με τον Καθηγητή Καρδιολογίας, Χριστόδουλο Στεφανάδη, ο οποίος αποτέλεσε και επιβλέπων ερευνητής στην πολυκεντρική μελέτη «GRECCO-19», η οποία και άνοιξε τον δρόμο ώστε το συγκεκριμένο φάρμακο να μπει στη μάχη κατά της πανδημίας.

Ο κ. Στεφανάδης μιλώντας στο in.gr κατέστησε σαφές πως η χρήση της κολχικίνης σε εξωνοσοκομειακούς ασθενείς θα αποσυμφορήσει σημαντικά το ΕΣΥ, καθώς θα μειωθούν οι εισαγωγές ασθενών, αλλά και ο αριθμός tων ασθενών που χρειάζεται διασωλήνωση.

Μάλιστα αποκάλυψε πως στην Ελλάδα θα ξεκινήσει μία δεύτερη μελέτη με σκοπό να καταγραφεί η εξέλιξη που έχουν οι ασθενείς οι οποίοι λαμβάνουν κολχικίνη στη χώρα μας.

Ο Καθηγητής Καρδιολογίας σχολιάζοντας τις ουρές που προκλήθηκαν στη Θεσσαλονίκη έξω από φαρμακεία με ηλικιωμένους να επιχειρούν να προμηθευτούν το φθηνό φάρμακο ακόμη και χωρίς ιατρική συνταγή, τόνισε πως η κολχικίνη χορηγείται μόνο με ιατρική συνταγή καθώς δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν πως έχει προληπτική δράση.

«Οι πολίτες σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ζητάνε κολχικίνη στα φαρμακεία», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Στεφανάδης.

Τέλος όσον αφορά την πορεία της επιδημίας στη χώρα μας, αλλά και τους φόβους για τρίτο κύμα και μεταλλάξεις, ο γνωστός καθηγητής Καρδιολογίας δηλώνει συγκρατημένα αισιόδοξος.

Ο καθηγητής τονίζει πως ο εμβολιασμός στη χώρα μας προχωρά με γρήγορους ρυθμούς, ενώ διευκρίνισε πως η κολχικίνη θα καταστήσει δυνατή την αντιμετώπιση των επιπλοκών της νόσου, οι οποίες αρκετές φορές είναι καταστροφικές.

Όσον αφορά τις μεταλλάξεις ο κ. Στεφανάδης επισήμανε πως τα εμβόλια φαίνεται να καλύπτουν τα μεταλλαγμένα στελέχη, ενώ εκτίμησε πως οι επόμενοι μήνες θα είναι καλύτεροι.

Αναλυτικά η συνέντευξη με τον Καθηγητή Καρδιολογίας, Χριστόδουλο Στεφανάδη στο in.gr:

Κύριε Στεφανάδη, πώς μεταφράζεται η χορήγηση κολχικίνης για το ΕΣΥ. Να περιμένουμε μείωση σε νοσηλείες και διασωληνώσεις;

Η αποτελεσματικότητα της χορήγησης κολχικίνης σε ασθενείς με Covid-19, με τα πρόσφατα δεδομένα, αποτελεί ανατροπή στην αντιμετώπιση της νόσου. Η κολχικίνη είναι ένα παλαιό φάρμακο στη χρήση της Ιατρικής, άνω των εκατό ετών. Έχει μοναδικές αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες, γι’ αυτό και έχει χρησιμοποιηθεί με επιτυχία στη θεραπεία του μεσογειακού πυρετού, της ουρικής αθρίτιδας, της περικαρδίτιδας. Ακόμα, χρησιμοποιείται στο οξύ έμφραγμα του μυοκαρδιού και σε ορισμένες αρρυθμίες.

Η ερευνητική μας ομάδα ασχολείται με τη μελέτη του φαρμάκου την τελευταία δεκαετία, τόσο σε πειραματικό, όσο σε κλινικό επίπεδο, και έχει προβεί σε πολλές δημοσιεύσεις σε έγκυρα διεθνή ιατρικά περιοδικά. Το προηγούμενο έτος, οργανώσαμε και εκτελέσαμε ένα ερευνητικό πρωτόκολλο, την πολυκεντρική μελέτη «GRECCO-19», για να δούμε εάν η κολχικίνη είναι αποτελεσματική στην αντιμετώπιση νοσοκομειακών ασθενών με Covid-19.

Στη μελέτη αυτή συμμετείχαν 26 κέντρα σε όλη τη χώρα και το εξωτερικό. Κύριος ερευνητής ήταν ο καθηγητής Σπύρος Δευτεραίος και εγώ ο επιβλέπων ερευνητής. Μεταξύ των συμμετεχόντων ήταν ο καθηγητής Γ. Γιαννόπουλος, ο καθηγητής Γ. Σιάσος, ο ερευνητής-καρδιολόγος Δ. Βραχάτης και πολλά από τα μέλη της επιτροπής των εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας.

Από τη μελέτη αυτή, η οποία δημοσιεύθηκε σε έγκυρο διεθνές επιστημονικό περιοδικό, είδαμε, για πρώτη φορά διεθνώς, ότι η κολχικίνη βελτιώνει την πρόγνωση σε νοσηλευόμενους ασθενείς με Covid-19. Ακολούθησε μεγάλη πολυκεντρική μελέτη από τον Καναδά, όπου οι ερευνητές χορήγησαν την κολχικίνη σε εξωνοσοκομειακούς ασθενείς με Covid-19. Πολύ πρόσφατα ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης (σε 4.160 ασθενείς), τα οποία ήταν εξαιρετικά ευνοϊκά: μείωση θνητότητος 44%, μείωση ανάγκης διασωλήνωσης ασθενών κατά 50%, και μείωση ανάγκης νοσηλείας σε νοσοκομείο κατά 25%.

Επομένως, είναι σαφές ότι η χρήση κολχικίνης σε εξωνοσοκομειακούς ασθενείς θα αποσυμφορήσει σημαντικά το ΕΣΥ, αφού θα μειωθούν οι εισαγωγές ασθενών. Επιπρόσθετα, όπως προαναφέρθηκε, με τη χρήση του φαρμάκου θα μειωθεί και ο αριθμός των ασθενών που χρειάζεται διασωλήνωση.

Θα υπάρξει κάποια έρευνα από εδώ και στο εξής σε όσους Έλληνες πολίτες έλαβαν ή θα λάβουν κολχικίνη ώστε να έχουμε και αποτελέσματα για την δράση της στη χώρα μας;

Ήδη έχουμε οργανώσει πρωτόκολλο μελέτης, ώστε να δούμε την εξέλιξη ασθενών που θα λαμβάνουν κολχικίνη εξωνοσοκομειακά στη χώρα μας.

Υπάρχουν περιπτώσεις που η δράση της κολχικίνης σε ασθενείς με υποκείμενα νοσήματα δεν είχε κανένα αποτέλεσμα ή πολύ μικρότερο απ΄ όσο περιμένατε;

Η απάντηση είναι όχι. Η κολχικίνη δίδεται σε όλους τους ασθενείς άνω των 60 ετών, και σε ηλικίες από 18 έως 60, σε όσους έχουν τουλάχιστον ένα συνοδό νόσημα που επιβαρύνει την πρόγνωση(καρδιοπάθειες, βρογχικό άσθμα, υπέρταση, ζαχαρώδης διαβήτης, παχυσαρκία κ.α.). Επομένως, η χρήση κολχικίνης επιβάλλεται, εκτός πολύ λίγο περιπτώσεων δυσανεξίας ή αντένδειξης χρήσης του φαρμάκου.

Δεκάδες ηλικιωμένοι επισκέφτηκαν φαρμακεία της Θεσσαλονίκης ώστε να προμηθευτούν κολχικίνη, χωρίς να έχουν καν συνταγή γιατρού. Τι θα πρέπει να γνωρίζουν αυτοί οι άνθρωποι και γιατί η χρήση της δεν αποτελεί πανάκεια;

Θα πρέπει να γίνει σαφές ότι η κολχικίνη σε εξωνοσοκομειακούς ασθενείς με Covid-19 χορηγείται μόνο με ιατρική συνταγή και ιατρική παρακολούθηση. Δεν υπάρχουν στοιχεία μέχρι τώρα ότι έχει προληπτική δράση. Επομένως, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει οι πολίτες να ζητάνε κολχικίνη στα φαρμακεία.

Υπάρχει κάποιο άλλο φάρμακο (ευρέως γνωστό ή όχι) που είναι υπό μελέτη, για τυχόν ευεργετικές δράσεις έναντι του κοροναϊού ή των συνεπειών του;

Πολλά φάρμακα έχουν δοκιμαστεί ή δοκιμάζονται με αποτελέσματα αμφιλεγόμενα και σε ορισμένες περιπτώσεις θετικά. Τα αποτελέσματα όμως που έδειξε η Καναδική μελέτη για την κολχικίνη δεν έχουν δημοσιευθεί για κανένα άλλο φάρμακο.

Είστε αισιόδοξος για την πορεία της πανδημίας; Εκφράζονται φόβοι για τρίτο κύμα και για το ενδεχόμενο οι μεταλλάξεις να προκαλέσουν πισωγύρισμα. Τι εκτιμάτε για τους επόμενους μήνες;

Είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος για τους εξής λόγους: Πρώτον, ο εμβολιασμός του πληθυσμού με τα αποτελεσματικά εμβόλια, που έχουν εισαχθεί στην κλινική πράξη, προχωρά με γρήγορους ρυθμούς και προβλέπεται έως την αρχή του θέρους να έχει δημιουργηθεί τείχος ανοσίας στην κοινότητα και να υποχωρήσει ραγδαία η επιδημία.

Δεύτερον, η χρησιμοποίηση φαρμάκων, όπως η κολχικίνη, θα καταστήσει δυνατή την αντιμετώπιση των επιπλοκών της νόσου, οι οποίες αρκετές φορές είναι καταστροφικές.

Όσον αφορά στις μεταλλάξεις, αυτές είναι ένα σύνηθες φαινόμενο στην οικογένεια των κορονοϊών, και, επομένως, και σε αυτόν που προκαλεί τον Covid-19. Τα υπάρχοντα εμβόλια φαίνεται ότι καλύπτουν και τα μεταλλαγμένα στελέχη του ιού. Σε κάθε περίπτωση η εξελιγμένη τεχνολογία παρασκευής εμβολίων μπορεί σε συντομότατο χρονικό διάστημα να κατασκευάσει εμβόλια που να καλύπτουν περισσότερα στελέχη του ιού που προκύπτουν από τις μεταλλάξεις.

Οι επόμενοι μήνες, επομένως, εκτιμώ ότι θα είναι καλύτεροι.

Ποιος είναι ο Χριστόδουλος Στεφανάδης

Ο Χριστόφορος Στεφανάδης, γεννημένος στην Ικαρία το 1947, είναι διεθνούς εμβέλειας Καρδιολόγος και Καθηγητής Καρδιολογίας με σπουδαίο ερευνητικό, ακαδημαϊκό και κλινικό έργο. Στις βουλευτικές εκλογές του 2019 εξελέγη βουλευτής στη μονοεδρική περιφέρεια της Σάμου με τη Νέα Δημοκρατία.

Εντός Ελλάδας, έχει διατελέσει Αναπληρωτής Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (δύο θητείες, 2003-2007), Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (δύο θητείες – 2007-2009 και 2009-2011), Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας (1995 – 1997), Πρόεδρος της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας (1997 – 1999), Πρόεδρος του Ελληνικού Κολλεγίου Καρδιολογίας (2007 – 2009), Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ιδρύματος Καρδιολογίας (1995-σήμερα), Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Δημοκρατίας «Κωνσταντίνος Καραμανλής» (2010-σήμερα), Αντιπρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας – ΕΣΕΤ (2005-2009), καθώς και Πρόεδρος της Επιτροπής Βιοηθικής και Δεοντολογίας από το 2014.

Στο διεθνή χώρο, έχει διατελέσει Visiting Professor, Hahnemann University, Philadelphia, U.S.A. (1993), Visiting Professor, Ohio State University, U.S.A. (1997), Clinical Professor of Medicine, Emory University, Atlanta U.S.A (2005-σήμερα), «Distinguished Visiting Professor» of the School of Medicine, University of Belgrade, Yugoslavia (1997), Professor of Medicine, Department of Medicine, Division of Cardiology, Emory University , Atlanta, USA, (Ιούνιος 2014 – σήμερα), Professor of Internal Medicine, Cardiology, Yale University, New Haven, Connecticut, USA (Ιούλιος 2014 – σήμερα), Member of the Board of the European Society of Cardiology (1998 – 2000), Chairman of the Research Fellowship and Training Fellowship Committee της European Society of Cardiology (2000 – 2002), Member of the committee: ‘Detection of Vulnerable Plaques’ of ‘Vulnerable Plaque Org.’ (2001), Member of the International Andreas Gruentzig Society (2001).

Είναι επίσης μέλος (fellow) των διεθνών επιστημονικών εταιρειών SCAI (Society of Cardiac Angiography and Interventions), ACC (American College of Cardiology) και ESC (European Society of Cardiology).

Έχει επινοήσει δέκα νέες διαγνωστικές και θεραπευτικές τεχνικές (stent, καθετήρες κ.λπ.), οι οποίες έχουν δημοσιευθεί και αναγνωρισθεί διεθνώς.

Το ερευνητικό του έργο περιλαμβάνει περισσότερες από 1.400 πλήρεις δημοσιευμένες ερευνητικές εργασίες σε διεθνή ιατρικά περιοδικά με συνολικό συντελεστή απήχησης (impact factor) πάνω από 4.900.

Οι εργασίες του έχουν περισσότερες από 26.000 αναφορές (citations) στη διεθνή βιβλιογραφία.

Το σύνολο σχεδόν του ανωτέρω δημοσιευμένου ερευνητικού έργου έχει παραχθεί στην Ελλάδα και αναφέρεται σε πρωτότυπη έρευνα.

Σύμφωνα με την πλέον αναγνωρισμένη διαδικτυακή βάση δεδομένων BiomedExperts, κατατάσσεται στην πρώτη 10άδα των πλέον διακεκριμένων ερευνητών παγκοσμίως σε 8 από τα 19 επιστημονικά πεδία της καρδιαγγειακής ιατρικής.

Ενδεικτικά, στο ευρύτατο και πολύ ανταγωνιστικό πεδίο έρευνας της Στεφανιαίας Νόσου κατατάσσεται στην τέταρτη θέση, ενώ στο ερευνητικό πεδίο της ελαστικότητας των αρτηριών κατατάσσεται στην πρώτη θέση.

Σύμφωνα με μελέτη δημοσιευμένη στο Journal of Clinical and Diagnostic Research είναι ο ερευνητής με το μεγαλύτερο αριθμό εργασιών παγκοσμίως για το έτος 2013 στο πεδίο της στεφανιαίας νόσου και της επεμβατικής καρδιολογίας.

Έχει περισσότερες από 3.500 ανακοινώσεις σε Διεθνή επιστημονικά Συνέδρια που οι περιλήψεις τους έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή ιατρικά περιοδικά με υψηλό impact factor. Έχει δώσει πάνω από 260 διαλέξεις σε Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια ως προσκεκλημένος ομιλητής.

Τα αντικειμενικά αυτά δεδομένα (ποσότητα, ποιότητα και αναγνωρισιμότητα ερευνητικού έργου) τον τοποθετούν σε κορυφαία θέση στο χώρο της Έρευνας του Καρδιαγγειακού Συστήματος διεθνώς.

Έχει εκδώσει 6 βιβλία διεθνών εκδοτικών οίκων και έχει συγγράψει κεφάλαια σε 13 διεθνή συγγράμματα.

Στην Ελλάδα έχει εκδώσει ή έχει συγγράψει κεφάλαια σε πάνω από 50 συγγράμματα Καρδιολογίας, έχει δημοσιεύσει μεγάλο αριθμό επιστημονικών εργασιών, και έχει δώσει πολυάριθμες ομιλίες σε Ελληνικά συνέδρια.

Διοργανώνει, ετησίως, Διεθνή και Ελληνικά συνέδρια και ημερίδες στον τομέα της Καρδιαγγειακής Ιατρικής.

Είναι εκδότης (Editor) του Διεθνούς ιατρικού περιοδικού Hellenic Journal of Cardiology.

Είναι μέλος συντακτικών επιτροπών και κριτής σε μεγάλο αριθμό Ελληνικών και Διεθνών Επιστημονικών Περιοδικών.

Έχει εργαστεί σε όλους τους τομείς της καρδιαγγειακής ιατρικής. Έχει οργανώσει το Αιμοδυναμικό Εργαστήριο της Α’ Καρδιολογικής Κλινικής, που θεωρείται σήμερα ένα από τα πιο προβεβλημένα Αιμοδυναμικά Εργαστήρια στην Ευρώπη.

Έχει διενεργήσει, μέχρι σήμερα, δεκάδες χιλιάδες διαγνωστικές και θεραπευτικές (μη-χειρουργικές, διαδερμικές) επεμβάσεις.