Για να γιορτάσει την kινεζική Πρωτοχρονιά, το ιταλικό brand Miu Miu ξαναεφευρίσκει την έννοια του παντοτινού.

«Εάν ένα πράγμα θα μπορούσε να είναι νέο για πάντα, τι θα ήταν;».

Με την καμπάνια «Always New, Always Miu» (Πάντα Νέο, Πάντα Miu) το brand μόδας ζητά απαντήσεις σε αυτήν την ερώτηση, από μία δυναμική ομάδα νεοεμφανιζόμενων, όπως η ηθοποιός Qiu Tan, η ηθοποιός, τραγουδίστρια και μέλος του C pop συγκροτήματος, BonBon Girls 303, Yifan Zhang και τα μοντέλα Gu Xue και Yuru Zhang.

Οι ηθοποιοί και μοντέλα φωτογραφίζονται με ενδύματα της Miu Miu 2021 Lunar New Year capsule συλλογής, για την καμπάνια, στην οποία κυριαρχεί η ματιά στο μέλλον με ελπίδα, θετικότητα και θάρρος.

Το ιταλικό brand εξερευνά την αναμόρφωση του κόσμου, τη νεότητα και τις ιδέες του μέλλοντος.

Με τη Miu Miu, ο κόσμος ανακαλύπτει εκ νέου τον εαυτό του και οι πρωταγωνίστριες της καμπάνιας ετοιμάζονται για ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή τους, καθώς υποδέχονται τη Νέα Χρονιά, αναφέρεται σε δελτίο Τύπου.

Τα μοντέλα φορούν αθλητικά σύνολα με σύμβολα πανεπιστημιακών ομάδων, δερμάτινα τζάκετ, κοντά πουλόβερ, σορτς και μίνι φούστες και αξεσουάρ στο πνεύμα του εορτασμού της κινέζικης Πρωτοχρονιάς, όπως η τσάντα Miu Belle, σνίκερς με κοσμήματα και περιδέραια με κρύσταλλα που προσδίδουν θηλυκότητα και ακαταμάχητη υπεροχή.

