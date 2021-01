Το Σαββατοκύριακο που πέρασε η Τζένιφερ Λόπεζ δημοσίευσε ένα βίντεo επιχειρώντας να δημιουργήσει μια viral «δοκιμασία». Τελικά έγινε viral αλλά για τους λάθος λόγους, καθώς πολλοί χρήστες βρήκαν τη κίνηση της σταρ ενοχλητική.

Το βίντεο γυρίστηκε με αφορμή τα 20 χρόνια από την κυκλοφορία του άλμπουμ “J.LO” και είναι ουσιαστικά ένα σύντομο remake του βίντεο κλιπ για το κομμάτι Love Don’t Cost a Thing.

The #LoveDontCostAThingChallenge STARTS NOW !!!! Can’t wait to see your renditions. ✨😎✨ pic.twitter.com/z1YQRS2gjx

Η Λόπεζ εμφανίζεται, όπως και στο αυθεντικό βίντεο κλιπ, να περπατά σε μια πανέμορφη παραλία και να αποχωρίζεται ένα ένα τα ακριβά αξεσουάρ της-ρολόι, γυαλιά, λευκό παλτό κ.ο.κ.- πετώντας τα στην άμμο.

Αναρτώντας το βίντεο το Σάββατο η Λόπεζ έγραψε στη λεζάντα: «Το #LoveDontCostAThingChallenge ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΤΩΡΑ !!!!» «Περιμένω με αγωνία τις δικές σας εκδοχές».

Πολλοί θαυμαστές όμως δήλωσαν μπερδεμένοι και ενοχλημένοι από την κίνηση της τραγουδίστριας. «Θέλεις να πάμε στην παραλία εν μέσω πανδημίας και να βάλουμε ένα φίλο μας να μας τραβάει βίντεο ενώ πετάμε ακριβά κοσμήματα; Είμαι πολύ μπερδεμένη.» έγραψε μια γυναίκα στο Twitter συγκεντρώνοντας 22.000 likes.

Jennifer thank you for the invitation and I would love to join but it is cold outside and I fear that if I haphazardly throw my items into the unknown distance I might lose track of them, forcing me to spend more time in the depths of Ohio winter. I’m sure you understand https://t.co/4tsvWVUPwg

«Κάνει άπειρο κρύο εδώ πέρα. Πρέπει να πάω σε ιδιωτικό νησί;» έγραψε ένας άλλος χρήστης. «Να σύρω λευκό παλτό στην άμμο;;;».

Τελικά το βίντεο έλαβε πολύ περισσότερα αρνητικά σχόλια παρά συμμετοχές καθώς οι περισσότεροι θεώρησα επιπόλαιη και εκτός πραγματικότητας την επιλογή της σταρ.

Jlo we supposed to throw our valuables on the beach?

Is the challenge to find it after we throw it bc we can’t afford to replace it?!?

What is the instructions?!?!????? pic.twitter.com/j1wJcEzRqW

