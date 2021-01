Σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιεύματα, η Κόρτνεϊ Καρντάσιαν και ο Τράβις Μπάρκερ είναι ζευγάρι.

Ο ντράμερ των blink-182 και η μεγαλύτερη αδερφή των Καρντάσιαν ήταν για καιρό φίλοι ενώ ο πρώτος είχε εμφανιστεί και σε κάποια επεισόδια του ριάλιτι «Keeping Up With the Kardashians».

Η φιλία αυτή (και η κοινή τους αγάπη για τη vegan διατροφή) έδινε για χρόνια τροφή σε φήμες περί ερωτικής σχέσης τους.

«Η Κόρτνεϊ άρεσε για αρκετό καιρό στον Τράβις», αναφέρει πηγή στο περιοδικό People. «Βγαίνουν για περίπου ένα με δύο μήνες», είπε κάποιος άλλος στο περιοδικό. «Είναι φίλοι για πολύ καιρό, αλλά τώρα έγινε ερωτικό».

Το ζευγάρι έκανε πρόσφατα διακοπές στο Παλμ Σπρίνγκς, επιβεβαίωσε η πηγή. Και οι δύο είχαν δημοσιεύσει φωτογραφίες όπου φαίνονταν να περνούν χρόνο δίπλα στη πισίνα, στο σπίτι της Κρις Τζένερ που βρίσκεται εκεί.

H Κόρτνεϊ πρόκειται να πρωταγωνιστήσει στο remake της ταινίας She’s All That πλάι στην Άντισον Ρέι, ενώ ο Μπάρκερ βοηθά αυτή την περίοδο στην προώθηση του pop-punk άλμπουμ του Machine Gun Kelly «Tickets to My Downfall», στο οποίο είναι και παραγωγός.