Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Κένεθ Μπράνα θα υποδυθεί τον πρωθυπουργό της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον σε μια νέα δραματική σειρά με τίτλο «This Sceptred Isle» για το δίκτυο Sky TV.

Kenneth Branagh is set to play U.K. Prime Minister Boris Johnson in Michael Winterbottom’s upcoming limited series charting the early days of the COVID-19 pandemic https://t.co/xhi6B9jLMe pic.twitter.com/GUDOMA9lnk

