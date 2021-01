H καινούργια μουσική παράσταση του Γιάννη Κότσιρα, ένα αφιέρωμα στο γνήσιο ελληνικό τραγούδι από τη δεκαετία του ’30 μέχρι και σήμερα, που δεν πρόλαβε, λόγω της πανδημίας, να oλοκληρώσει τον προγραμματισμένο κύκλο παραστάσεων τον περασμένο Μάρτιο, επιστρέφει την Κυριακή 7 Φεβρουαρίου, στην Κεντρική Σκηνή του Σταυρού του Νότου, μέσα από ένα μοναδικό live streaming.

Mε τίτλο «Αν μας σπάσουν το μπουζούκι» ο δημοφιλής ερμηνευτής «επαναφέρει» στο προσκήνιο το αγαπημένο του μουσικό όργανο, μιας που τα τελευταία χρόνια υπάρχει η αίσθηση ότι αρχίζει να εξαφανίζεται από την ελληνική δισκογραφία.

Μεγαλωμένος ο ίδιος με το γνήσιο λαϊκό τραγούδι, αλλά και φανατικός υποστηρικτής του, θα μας παρουσιάσει ένα πρόγραμμα «διαμαρτυρίας» και ταυτόχρονα στήριξης του μουσικού αυτού παραδοσιακού λαϊκού οργάνου.

Η παράσταση περιλαμβάνει μόνο λαϊκά τραγούδια, από όλο το φάσμα του κλασικού λαϊκού τραγουδιού, αλλά και λαϊκά από την προσωπική του δισκογραφία. Μια επιλογή αγαπημένων λαϊκών και ρεμπέτικων τραγουδιών μεγάλων δημιουργών, όπως ο Ζαμπέτας, ο Τσιτσάνης, o Καζαντζίδης, ο Μπιθικώτσης, ο Άκης Πάνου, ο Ξαρχάκος και πολλοί ακόμα, σε ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει όλη την ιστορία της ελληνικής λαϊκής μουσικής.

Όπως έχει πει ο Γιάννης Κότσιρας: «Η διάθεσή μου με αυτή την παράσταση είναι να υπενθυμίσω στους ακροατές, στις δισκογραφικές εταιρείες αλλά και στους ανθρώπους που διαχειρίζονται τα ΜΜΕ πως το μπουζούκι είναι συνδεδεμένο με όλες τις σημαντικές στιγμές της ζωής μας αλλά και της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας».

Είστε έτοιμοι να συντονιστείτε για μια γνήσια λαϊκή βραδιά με αγαπημένες μελωδίες που όλοι ξέρουμε αλλά δεν ακούμε συχνά;

Μια βραδιά γεμάτη από τα χρώματα και τα αρώματα της γνήσιας Ελληνικής λαϊκής μουσικής. Μη χάσετε την ευκαιρία να την ζήσετε σε live streaming στις 7 Φεβρουαρίου, από την Κεντρική Σκηνή του Σταυρού του Νότου.

Μαζί με τον Γιάννη Κότσιρα μια υπέροχη ομάδα μουσικών: Αλέξανδρος Λιβιτσάνος: ενορχήστρωση & πλήκτρα – Βαγγέλης Μαχαίρας: μπουζούκι, τζουράς, ούτι – Κώστας Μιχαλός: κιθάρα – Ηρακλής Παχίδης: τύμπανα – Γιάννης Πλαγιανάκος: μπάσο – Νίκος Βελλής: μπουζούκι. Στο βιολί και στο τραγούδι η Δήμητρα Μπουλούζου

Η πετυχημένη πορεία του Γιάννη Κότσιρα

1996 – 2003

Το 1996 κυκλοφόρησε το πρώτο του άλμπουμ με τίτλο Αθώος Ένοχος. Ακολούθησαν οι δίσκοι Μόνο ένα φιλί και Φύλακας Άγγελος (1999) σε μουσική που έγραψε ο Αντώνης Μιτζέλος,που σημείωσαν μεγάλη εμπορική επιτυχία. Το 2002, το ζωντανό άλμπουμ του, Γιάννης Κότσιρας LIVE, μέσα σε λίγους μήνες από την κυκλοφορία του ξεπέρασε τις 120.000 σε πωλήσεις.

2004 – 2007

Το 2004 τραγούδησε το επίσημο τραγούδι της Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας 2004, «Pass the flame», το οποίο ερμήνευσε ζωντανά στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας. Το «Pass The Flame» γράφτηκε από τον Trevor Horn, που έχει συνδέσει το όνομά του με σπουδαίους καλλιτέχνες διεθνώς (Paul Mc Cartney, Bryan Ferry, Pet Shop Boys, Art of Noise κλπ…), σε συνεργασία με τον Lol Creme, ηχογραφήθηκε στα Sarmwest Studios στο Λονδίνο σε ελληνικούς στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου.

Τον Μάρτιο του 2005 συμμετείχε στην καινούρια εκδοχή των ιστορικών έργων Σταυρός του Νότου και «Γραμμές των Οριζόντων» του Θάνου Μικρούτσικου σε ποίηση του Νίκου Καββαδία μαζί με τον Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, το Χρήστο Θηβαίο και τον πρώτο ερμηνευτή του έργου Γιάννη Κούτρα. Η συγκεκριμένη παράσταση έλαβε χώρα στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών επί 6 ημέρες με προπωλημένα όλα τα εισιτήρια. Η ίδια παράσταση κάνει το γύρο της Ελλάδας και εκδίδεται σε CD τον Οκτώβριο του 2005, το οποίο έγινε πολύ σύντομα χρυσό.

Τον Σεπτέμβριο του 2006 κυκλοφόρησε ο όγδοος προσωπικός του δίσκος με τίτλο Ταξίδια φιλιά. Στον δίσκο έχουν γράψει μουσική οι: Στέργιος Γαργάλας, Χριστόφορος Γερμενής, Χρήστος Δάντης, Βαγγέλης Μαχαίρας, Τάσος Παναγής, Κυριάκος Παπαδόπουλος, Θάνος Παπανικολάου και ο Στέλιος Ρόκκος. Στίχους, εκτός από τον Γιάννη Κότσιρα, έγραψαν οι: Βίκυ Γεροθόδωρου, Βασίλης Γιαννόπουλος, Λίλιαν Δημητρακοπούλου, Βασίλης Μακριμίχαλος, Ζωή Παναγιωτοπούλου και ο Μάνος Ελευθερίου. Το πλατινένιο CD «Ταξίδια φιλιά» επανακυκλοφόρησε to 2007 με δύο καινούρια τραγούδια, remix και DVD με τα video clips του δίσκου.

Τον Ιούνιο του 2007 πραγματοποιήθηκε μια συναυλία-γιορτή για τα 10 χρόνια live του, στο Λυκαβηττό με τη συμμετοχή πολλών φίλων του όπως ο Νίκος Πορτοκάλογλου, ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας, η Ελένη Τσαλιγοπούλου, ο Μανώλης Φάμελλος , η Ραλλία Χρηστίδου, η Σοφία Στρατή, ο Στάθης Δρογώσης, ο Αντώνης Μιτζέλος και ο Θάνος Παπανικολάου. Η συναυλία στέφθηκε με επιτυχία καθώς παρευρέθησαν πάνω από 7.500 θεατές. Η περιοδεία που ακολούθησε κάλυψε πάνω από 40 σταθμούς στην Ελλάδα.

2008 – 2011

Τον Μάρτη του 2008, επέλεξε έναν από τους πιο ιστορικούς χώρους της Αθήνας, το «Ζοοm» στην Πλάκα, για να κάνει παρέα με τρεις εξαιρετικούς μουσικούς, μια παράσταση «contra-canto». Ο Ντίνος Γεωργούντζος στο πιάνο, στα πνευστά και στο ακορντεόν, o Αντώνης Μιτζέλος,(που επανεμφανίστηκε στο πλευρό του Κότσιρα) στις κιθάρες, ο Τάσος Παπαστάμου στο βιολί και το μαντολίνο , δημιούργησαν βραδιές μοναδικές. Το καλοκαίρι του 2008, μαζί με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, με την οποία έχουν συνεργαστεί σε χειμερινές σαιζόν στο «Φώς» και στην «Άνοδο Πειραιώς», πραγματοποίησε επιτυχημένη περιοδεία με πανω από 20 σταθμούς, με ένα πρόγραμμα ενορχηστρωμένο από τους Ντίνο Γεωργούντζο και Άκη Κατσουπάκη.

Τον Σεπτέμβρη του 2008 κυκλοφόρησε η δισκογραφική δουλειά, με τίτλο «Και πάλι παιδί», με νέο ήχο και ύφος, σε μια μεγάλη παραγωγή που ολοκληρώθηκε στα Abbey Road Studios του Λονδίνου. Στον δίσκο την μουσική υπογράφει ο Γιάννης Κωνσταντινίδης, και τον στίχο ο Νίκος Μωραΐτης, ενώ συμμετέχει σε στίχο και μουσική και ο ίδιος ο Γιάννης Κότσιρας. Τον Νοέμβρη του 2008, στο ανακαινισμένο «Άνοδος stage» εμφανίστηκε μαζί με τον Κώστα Τουρνά και το Λάκη Παπαδόπουλο, με τον οποίο συνέχισε και στην Θεσσαλονίκη, σε sold out βραδιές στην «Αποθήκη» του «Μύλου».

Το καλοκαίρι του 2009, παρέα με την Ραλλία Χρηστίδου και τον Μύρωνα Στρατή, πραγματοποίησε μια μεγάλη περιοδεία έχοντας συντροφιά πάνω από 70.000 θεατές συνολικά, σε εμφανίσεις σε Ελλάδα και Κύπρο. Το χειμώνα του 2009, μια μοναδική συνεργασία βρίσκει τον Γιάννη Κότσιρα να ξεκινά τις εμφανίσεις του από την Θεσσαλονίκη, στην Αποθήκη του Μύλου, παρέα με το Λαυρέντη Μαχαιρίτσα και τα «Κίτρινα ποδήλατα». Η συνεργασία συνεχίστηκε στην Αθήνα, στην σκηνή του «Ζυγού» με την παρέα να εμπλουτίζεται από την Αφροδίτη Μάνου.

Τον Μάιο του 2010, κυκλοφόρησε το «Γιάννης Κότσιρας LIVE 2010» ένα διπλό album γεμάτο από τραγούδια ηχογραφημένα ζωντανά σε συναυλίες και παραστάσεις από το 2003 μέχρι και το 2010. Ένα από αυτά, καινούριο, με τίτλο “Αγάπη μου εσύ” σε στίχους Κότσιρα και μουσική Γιάννη Κωνσταντινίδη περιγράφει τα δρώμενα στην Ελλάδα του 2010, και έγινε άμεσα αποδεκτό από τον κόσμο. Το καλοκαίρι του 2010, παρέα με τον Μαχαιρίτσα, και σε κάποια επιλεγμένα live τα «Κίτρινα Ποδήλατα» και την Αφροδίτη Μάνου, πραγματοποίησε μεγάλη περιοδεία. Επίσης, με αφορμή την κυκλοφορία του LIVE 2010, και μαζί με την Βασιλική Καρακώστα, έκανε μια περιοδεία με επιλεγμένους σταθμούς σε Ελλάδα και Κύπρο.

Τον χειμώνα του 2011, στο μέσο μιας πολύ δύσκολης οικονομικής εποχής για την Ελλάδα, ο Γιάννης Κότσιρας ποντάρει στο διαφορετικό μαζί με μια εξαιρετική παρέα, και κερδίζει το μεγάλο στοίχημα. Οι συνολικά 24 εμφανίσεις του μαζί με τον Δημήτρη Μπάση, και τις Χρυσούλα Στεφανάκη και Βάλια Σωμαράκη ξεκινούν από την Θεσσαλονίκη, στο Stage, σημειώνουν επιτυχία, και η λήξη τους, παρατείνεται δύο φορές. Με το ίδιο concept, ελκυστικές τιμές, άρωμα γνήσιου ελληνικού λαικού τραγουδιού, και εμφανίσεις Κυριακές μεσημέρι, το πετυχημένο πρόγραμμα, συνεχίζεται στον ιστορικό χώρο του Rex. Το πιο δύσκολο – για την νεώτερη ιστορία – καλοκαίρι του 2011 για την Ελλάδα, μια συνεργασία-σταθμός έγινε πραγματικότητα. Η επί σκηνής συνάντηση με έναν από τους τελευταίους τραγουδιστές – θρύλους, τον Δημήτρη Μητροπάνο, και παρέα πάντα με τον Δημήτρη Μπάση, χάρισε μοναδικές στιγμές σε κόσμο ανά την Ελλάδα την Κύπρο, γεμίζοντας – όσο το δυνατόν – με αισιοδοξία και θετική ενέργεια, κόντρα στα σημεία των καιρών, όσους τυχερούς παρακολούθησαν κάποια από τις ζωντανές τους εμφανίσεις. Επίσης, σε συνεργασία με τον Δημήτρη Μπάση, πραγματοποίησε μια παράλληλη σειρά εμφανίσεων. Το χειμώνα που ακολούθησε, η συνεργασία με Μητροπάνο και Μπάση, είχε συνέχεια στο Κέντρο Αθηνών, σε ένα πρόγραμμα που προσφέρθηκε σαν όαση αυθεντικής λαϊκής διασκέδασης. Παράλληλα, με το project «On the road», μια μουσική παράσταση με εξαιρετικούς μουσικούς να συμπρωταγωνιστούν και παρέα με την Σαββέρια Μαργιολά επισκέπτεται μουσικές σκηνές στην Ελλάδα και την Κύπρο.

2012 – 2016

Τον Μάρτιο του 2012, και μετά από περίπου 2 χρόνια διεργασιών, σε συνεργασία με την Εστουδιαντίνα της Νέας Ιωνίας Βόλου, κυκλοφορεί το CD «Η Σμύρνη του έρωτα», με ερωτικά τραγούδια γραμμένα από τις αρχές του ’20 έως και τον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο είτε στην Σμυρνη, είτε από Σμυρνιούς δημιουργούς. Για το καλοκαίρι του 2012, εκτός από μια μικρή βόλτα σε επιλεγμένες πόλεις σε Ελλάδα και Κύπρο με αφορμή την κυκλοφορία του CD «Η Σμύρνη του έρωτα», με το project On the road, και παρέα με την Σαββέρια Μαργιολά καθώς επίσης και την ίδια εξαιρετική ομάδα μουσικών, πραγματοποίησε μια περιοδεία σε Ελλάδα και Κύπρο, μεταδίδοντας θετική ενέργεια και αισιοδοξία σε όσους είχαν την τύχη να παρακολουθήσουν κάποια από τις ζωντανές εμφανίσεις. Το 2013 στο πρόγραμμα εμφανίσεων του project On the road περιλαμβάνονται και εμφανίσεις σε πόλεις του εξωτερικού.

Με τον Ιανουάριο του 2013 ολοκληρώνεται και κυκλοφορεί ο ενδέκατος δίσκος του με τίτλο «Μουσικό Κουτί», στον οποίο για πρώτη φορά είναι ο ίδιος συνθέτης όλων των κομματιών, ενώ συνεισφέρει στιχουργικά με δύο τραγούδια. Στους στίχους συνεργάζεται για ακόμη μία φορά με τον Άρη Δαβαράκη και τον Οδυσσέα Ιωάννου, ενώ μεγάλη συμμετοχή κατέχει ο νέος στιχουργός Σταύρος Σταύρου με τέσσερα κομμάτια. Το νέο εγχείρημά πετυχαίνει εμπορικά, ενώ αποσπά πολύ καλές κριτικές. Συνολικά ο δίσκος περιέχει δέκα κομμάτια στα οποία η θεματολογία αφορά στην κοινωνία και την Ελλάδα της φτώχειας και του Μνημονίου τα τελευταία τρία χρόνια. Ο καλλιτέχνης αντλεί από τις καθημερινές του εμπειρίες και τα βιώματά του στην οικονομική και ηθική κρίση όλη του την έμπνευση, και προσφέρει, υπογράφοντάς τα όλα μουσικά, δέκα τραγούδια που αγαπήθηκαν σχεδόν αμέσως απ’ το κοινό, όπως φαίνεται στις ζωντανές εμφανίσεις του. Στο κομμάτι «Ελεύθεροι Ηττημένοι» συνεργάζεται στα φωνητικά με τον ηθοποιό και παρουσιαστή Σπύρο Παπαδόπουλο.

Το καλοκαίρι του 2014, μετά την επιτυχημένη συνεργασία του με τον Θάνο Μικρούτσικο και τη Ρίτα Αντωνοπούλου τον χειμώνα του ίδιου και του προηγούμενου χρόνου στον Σταυρό του Νότου, ξεκίνησε μαζί τους τις καλοκαιρινές περιοδείες με απαρχή το Θέατρο Πέτρας, μια ως επί το πλείστον υπό βροχή συναυλία που συγκέντρωσε 4.500 κόσμο. Ακολουθεί η κυκλοφορία της νέας δισκογραφικής δουλειάς του καλλιτέχνη σε μουσική του Θάνου Μικρούτσικου και στίχους του Οδυσσέα Ιωάννου τον Σεπτέμβρη του 2014 με τίτλο » Ότι θυμάσαι δεν πεθαίνει». Από τα νέα κομμάτια επιτυχία σημείωσαν τα: «Αυτός ο Ήλιος» και » Δως μου μια μέρα αληθινή», ενώ ο δίσκος περιείχε και επανεκτέλεση του τραγουδιού του Δημήτρη Μητροπάνου «Θες έναν κόσμο πιο μεγάλο».

Το 2016 κυκλοφορεί ο δίσκος «Ψεύτης καιρός», με συντελεστές τους Σταύρο Σιόλα, Πόλυ Κυριάκου, Κώστα Λιβαδά, Γιάννη Μπαχ-Σπυρόπουλο, Αντώνη Μιτζέλο, Σταύρο Σταύρου, Νίκο Μωραΐτη, Βαγγέλη Μαχαίρα, Rous, Δημήτρη Υφαντή. Από το δίσκο ξεχώρισαν τα τραγούδια: «Κάθε φορά», «Ποιο παραμύθι να βρω», «Και θέλω εσένα».

Την ίδια χρονιά κυκλοφόρησε και ο δίσκος «Παραγγελιά» από τις ζωντανές εμφανίσεις στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο με τον Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, ενώ πριν λίγους μήνες η νέα του δουλειά «Κοίτα γύρω».

«Κοίτα γύρω»

Με το νόημα του τίτλου «Κοίτα γύρω» ξεκίνησαν όλα.

Αυτό έκανε πάντα το τραγούδι. Κοιτούσε τους ανθρώπους γύρω του και κατέγραφε τις ιστορίες τους. Άνθρωποι που χαίρονται, άνθρωποι που ερωτεύονται, άνθρωποι που χάνονται, άνθρωποι που πασχίζουν, άνθρωποι που ζουν τα εύκολα και τα πολύ δύσκολα. Αυτό κάνει και ο Γιάννης Κότσιρας. Ανήσυχος και παρατηρητικός από πάντα κοιτάει γύρω του και κάνει αυτό που σκέφτεται και αυτό που νιώθει, τραγούδι.

Με την καλλιτεχνική του ευαισθησία σε συνεχή εγρήγορση και την λατρεία του για τη μουσική αστείρευτη συνέχεια καταγράφει, ακούει και συλλέγει μουσικό υλικό αφήνοντας τον χρόνο να ωριμάσει «τα πιστεύω του» μέχρι να έρθει η ώρα του τελικού σχεδιασμού και της ηχογράφησης μιας νέας δουλειάς που να αντικατοπτρίζει συνθήκες και συναισθήματα του σήμερα.

Και έτσι φτάνουμε στο σήμερα σε ένα ολοκληρωμένο άλμπουμ με δώδεκα τραγούδια που έγραψαν για τον Γιάννη Κότσιρα παλαιότεροι συνεργάτες του αλλά και δημιουργοί που συνεργάζεται για πρώτη φορά.

Τραγούδια που το καθένα έχει να διηγηθεί την δική του ιστορία και να μεταφέρει στιγμές και συναισθήματα μέσα από τη φωνή του ερμηνευτή σε όλους μας.

Στο ομότιτλο τραγούδι που έδωσε και τον τίτλο στο άλμπουμ έγραψε τη μουσική ο Χριστόφορος Γερμενής, τους στίχους ο Γιάννης Κότσιρας και ο Κόμης Χ και συμμετέχουν οι Θοδωρής Μαυρογιώργης, Ανδριάνα Μπάμπαλη, Απόστολος Ρίζος και Κόμης Χ. Το τραγούδι αυτό θα συνοδεύει ως single την κυκλοφορία της έκδοσης.