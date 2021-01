Η αποκάλυψη από τη σταρ του YouTube, Τζότζο Σίουα, για τη σεξουαλικότητά της έγινε μέσω των social media. Η ίδια δηλώνει πως «ποτέ ξανά δεν έχει υπάρξει τόσο ευτυχισμένη».

Σύμφωνα με το TMZ, η έφηβη σταρ με τους αμέτρητους φαν ανά τον κόσμο πόσταρε στο Instagram της ένα εκτενές βίντεο, με το οποίο ουσιαστικά επιβεβαίωνε όσα γράφονταν τον τελευταίο καιρό στον τύπο μετά από αναρτήσεις της που περιείχαν ενδείξεις για το επικείμενο «coming out».

Διευκρίνισε πάντως στη συνέχεια πως δεν είναι έτοιμη να βάλει κάποια ταμπέλα στη σεξουαλικότητά της, ωστόσο η αποκάλυψή της την έκανε να αισθανθεί υπέροχα, σύμφωνα με το BBC.

View this post on Instagram

Σε πρόσφατη αναρτήση της στο Twitter η Τζότζο είχε ποζάρει με μια μπλούζα που έγραφε «Η καλύτερη γκέι ξαδέλφη του κόσμου», ενώ είχε κάνει και lipsync σε άλλο βίντεο το τραγούδι «Born this way» της Lady Gaga, το οποίο αποτελεί «ύμνο» για τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα.

My cousin got me a new shirt pic.twitter.com/DuHhgRto7b

— JoJo Siwa!🌈❤️🎀 (@itsjojosiwa) January 22, 2021