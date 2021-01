Η Μπίλι Άιλις (Billie Eilish), είναι μια δημιουργία του δικού της εαυτού. Σε αντίθεση με πολλά αστέρια που γίνονται διάσημα ως έφηβοι με τη βοήθεια ενός παραγωγού και ενός κοινού και προσωπικού επαγγελματιών, που δουλεύουν μαζί τους για να δημιουργήσουν ένα πρόσωπο και να συνθέσουν μια επιτυχία.

Ή σε αντίθεση με εκείνους που ίσως ήταν τακτικοί σε τηλεοπτικές εκπομπές όπως το The Mickey Mouse Club και έγιναν αργότερα διάσημοι.

Η Eilish έχει γίνει εκθετικά διάσημη με ταχύτητα αστραπής χωρίς σημάδια επιβράδυνσης. Η τραγουδίστρια-τραγουδοποιός αποτελεί πρότυπο εκατομμυρίων θαυμαστών της, που τραγουδούν όλα τα τραγούδια της σε συναυλίες σε όλο τον κόσμο.

Η αίσθησή στο θέμα της μόδας, που φοράει τολμηρά και μεγάλα ρούχα που αψηφούν τόσο τους κανόνες φύλου όσο και τους κανόνες στυλ, επίσης αποτέλεσε αντικείμενο συζητήσεων.

Το ξεκίνημα

Η ιστορία για το ξεκίνημα της Billie Eilish ξεκινά όχι σίγουρα σε ένα στούντιο στο Burbank ή σε Brownstone στο Μανχάταν. Γεννημένη το 2001, η Eilish είναι ντόπια της περιοχής Highland Park του Λος Άντζελες.

«Το Highland Park έχει γίνει δημοφιλές τώρα, αλλά όταν μεγάλωνα εκεί, δεν ήταν καθόλου έτσι», εξήγησε σε συνέντευξή της στο NME.

«Υπήρξαν πυροβολισμοί και βλάκες, ξέρετε – ήταν πραγματικά πολύ χαρακτηριστικά». Αυτά που περιγράφει είναι σίγουρα πολύ μακριά από το Μπέβερλι Χιλς.

«Νομίζουν ότι είμαι ένα πλούσιο κορίτσι από το Λος Άντζελες», συνέχισε. Αλλά και πάλι, η Eilish δεν είναι γνωστή ως μια προβλέψιμη σταρ.

Το Highland Park «είναι τεράστιο τώρα, και κάπως περίεργο» αποκάλυψε σε συνέντευξή της στο Coup de Main. «Νομίζω ότι είναι πολύ χαριτωμένο. Είναι πολύ οικείο, πολύ άνετο».

«Τραγουδούσα από τότε που ήμουν μικρό παιδί», θυμάται σε συνέντευξή της στο περιοδικό Paper. «Έμαθα μόνη μου το γιουκαλίλι και το πιάνο – ο μπαμπάς μου με δίδαξε μερικά. Ήμουν σε μια χορωδία από τότε που ήμουν 8 ετών, οπότε έμαθα την τεχνική μου και πώς να μην καταστρέψω τη φωνή μου».

«Δόξα τω Θεώ! Πάντα ήξερα ότι το τραγούδι, η συγγραφή μουσικής και να τραγουδάω είναι αυτά που ήθελα να κάνω», συνέχισε. «Έτσι χαίρομαι που συμβαίνει».

Η σχέση της με την οικογένειά της

Σύμφωνα με το thelist.com, κρίνοντας από το πόσο καλά προσαρμοσμένη και επιτυχημένη είναι η Eilish, φαίνεται ότι οι γονείς της ήξεραν τι έκαναν. Η Billie Eilish και ο αδελφός της Finneas O’Connell είχαν πάντα καλή σχέση.

«Εγώ και ο Finneas είχαμε πάντα ιδιαίτερο δεσμό», αποκάλυψε σε συνέντευξή της στο Coup de Main. «Είχαμε πάντα μια σύνδεση, ειδικά με τη μουσική».

Και εκτός από το ότι ήταν μαθητές στο σπίτι, η Eilish και η οικογένειά της κοιμόντουσαν σε ένα κρεβάτι τεσσάρων ατόμων έως ότου ο αδερφός της έγινε 10 ετών και στη συνέχεια έμεναν σε διαφορετικά δωμάτια, σύμφωνα με τους The New York Times.

Ανατράφηκε επίσης ως χορτοφάγος και παραμένει παθιασμένη στο να μην τρώει κρέας μέχρι σήμερα, σύμφωνα με ένα story που ανέβασε στο Instagram τον Ιούνιο του 2019.

Δεδομένου ότι ο Finneas ήταν ο μεγαλύτερος αδελφός, η Eilish τον παρατηρούσε και προσπαθούσε να φτιάξει μουσική που ήταν εξίσου καλή με τη δική του – και τη μητέρα τους.

«Όλη την ώρα έγραφα μουσική – αφού η μαμά μου είναι επίσης τραγουδοποιός και μου δίδαξε πώς να γράφω τραγούδια – είχα πάντα ένα πρότυπο που είναι πραγματικά, πολύ μεγάλο», συνέχισε. «Έπρεπε να είμαι τόσο καλός όσο εκείνοι».

Της άρεσε επίσης ο χορός πολύ, ώσπου οι συνθήκες δε βοήθησαν στο να συνεχίσει να χορεύει. «Ο χορός ήταν πάντα κάτι που έκανα, μέχρι που τραυματίστηκα και μετά τραυματίστηκα ξανά, κάτι που με έβγαλε τελείως από το χορό», θρήνησε σε μια συνέντευξη με την Coup de Main. Συνέχισε, «αυτό ήταν φρικτό, φρικτό, φρικτό».

2015-17: «Don’t Smile at Me»

Τον Οκτώβριο του 2015 ηχογράφησε το τραγούδι «Ocean Eyes»,το οποίο αρχικά γράφτηκε από τον αδερφό της Finneas για την μπάντα του, και το έστειλαν στην δασκάλα χορού της για να χορογραφήσουν το τραγούδι.

Το «Ocean Eyes» κυκλοφόρησε ως το πρώτο single της στο SoundCloud το 2016. Το βίντεο κλιπ κυκλοφόρησε στις 24 Μαρτίου 2016, ενώ ένα βίντεο στο οποίο η Eilish χορεύει την χορογραφία που φτιάχτηκε για το τραγούδι κυκλοφόρησε στις 22 Νοεμβρίου 2016.

Την ίδια χρονιά κυκλοφόρησε το single «Six Feet Under». Το «Ocean Eyes» κυκλοφόρησε παγκοσμίως από τις δισκογραφικές Darkroom και Interscope Records στις 18 Νοεμβρίου 2016 και έλαβε θετικές κριτικές. Στις 14 Ιανουαρίου 2017 η Eilish κυκλοφόρησε ένα μίνι άμπουμ EP με 4 remix του τραγουδιού.

Μόλις η Billie Eilish υπέγραψε άνετα με δισκογραφική εταιρεία, όλα πήραν την πορεία τους. Ίσως να ήταν καλό να ανέβει στην κορυφή της λίστας το «Ocean Eyes» ως επιτυχημένο single στο ραδιόφωνο. Αλλά ο Brandon Goodman, ένας μάνατζερ της Eilish, είχε διαφορετική προσέγγιση.

«Δεν θέλαμε να είναι για ένα τραγούδι», εξήγησε σε συνέντευξή του στους The New York Times. «Δεν θέλαμε ποτέ κάτι να είναι μεγαλύτερο από την Billie την καλλιτέχνιδα».

Ακολουθώντας την επιτυχία του «Ocean Eyes», η Eilish δημοσίευσε το single «Bellyache» στις 24 Φεβρουαρίου 2017.

Σύμφωνα με το el.wikipedia, στις 30 Μαρτίου κυκλοφόρησε το τραγούδι «Bored» ως μέρος των επίσημων τραγουδιών για την σειρά 13 Reasons Why στο Netflix. Στις 30 Ιουνίου 2017 κυκλοφόρησε το single «Watch» και αργότερα κυκλοφόρησε το single «Copycat» στις 11 Ιουλίου 2017, μαζί με την ανακοίνωση ότι θα εκδώσει το πρώτο EP της με τίτλο «Don’t Smile at Me».

2018: When We All Fall Asleep, Where Do We Go?

Τον Φεβρουάριο του 2018 η Eilish ξεκίνησε την περιοδεία της με τίτλο «Where’s My Mind Tour», η οποία τελείωσε τον Απρίλιο του 2018.

Συνεργάστηκε μαζί με τον Αμερικανό τραγουδιστή Χαλίντ για το single «Lovely», το οποίο κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 2018 και ήταν μέρος των τραγουδιών για τη δεύτερη σεζόν του 13 Reasons Why.

Επίσης κυκλοφόρησε τα singles «Bitches Broken Hearts» και «You Should See Me in a Crown». Στις 17 Οκτωβρίου 2018 η Eilish κυκλοφόρησε το single «When the Party’s Over». Στις 29 Ιανουαρίου κυκλοφόρησε ένα τρέιλερ (teaser) για το επόμενο της τραγούδι με τίτλο «Bury a Friend’».

Περιοδεία του 2019

Στις 30 Ιανουαρίου κυκλοφόρησε το τραγούδι ως το κυρίως κομμάτι του πρώτου της άλμπουμ με τίτλο «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?».

Η Eilish έδωσε το όνομα αυτό μέσα από έναν στίχο στο τραγούδι λέγοντας: «Όταν έγραφα το Bury a Friend η ιδέα για ολόκληρο το άλμπουμ μου έκανε κλικ».

Στις 4 Μαρτίου, 2019 κυκλοφόρησε το τέταρτο single με τίτλο «Wish You Were Gay». Το τελευταίο και πέμπτο single «Bad Guy» κυκλοφόρησε μαζί με το άλμπουμ στις 29 Μαρτίου 2019.

Το άλμπουμ έκανε ντεμπούτο στην πρώτη θέση στο Billboard 200, ενώ στην πρώτη του εβδομάδα εμφανίστηκε πρώτο στους καταλόγους επιτυχιών του Ηνωμένου Βασιλείου, του Καναδά, της Αυστραλίας, της Ελλάδας μεταξύ πολλών άλλων χωρών, κάνοντας την Eilish την πρώτη καλλιτέχνιδα η οποία γεννήθηκε στην δεκαετία του 2000 που κατάφερε να φτάσει στην πρώτη θέση των καταλόγων με το άλμπουμ της.

Έσπασε ένα ρεκόρ στο Billboard Hot 100, αυτό των περισσότερων τραγουδιών από μια γυναίκα καλλιτέχνη, καθώς την ίδια στιγμή 14 τραγούδια της βρίσκονταν στον κατάλογο. Μεταξύ άλλων βρίσκονταν το τραγούδι Ocean Eyes μαζί με όλα τα τραγούδια της από το άλμπουμ εκτός από το τραγούδι Goodbye.

Στις 13 Φεβρουαρίου, 2020 κυκλοφόρησε το τραγούδι «No Time To Die» για την ταινία του James Bond «007». Επίσης στις 30 Ιουλίου το 2020 κυκλοφόρησε ένα νέο τραγούδι με ονομασία «Μy future» ως τώρα έχει 79 εκατομμύρια προβολές.