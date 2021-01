Το εμβόλιο ή τουλάχιστον η προθυμία για εμβολιασμό μπορεί να είναι το κλειδί για τον έρωτα στις μέρες μας, αν κρίνουμε από τις εξελίξεις στις εφαρμογές γνωριμιών.

Σύμφωνα με το Tinder, οι αναφορές στη λέξη «εμβόλιο» στα βιογραφικά των χρηστών έχει αυξηθεί έως και 258% μεταξύ των μηνών Σεπτεμβρίου και Δεκεμβρίου.

*my heart will go on plays faintly in the distance* pic.twitter.com/L4ooPhqbdu

— Tinder (@Tinder) October 19, 2020