Η Βιτσέντσα (Vicenza) είναι πόλη στο Βένετο, βορειοανατολική Ιταλία και πρωτεύουσα της επαρχίας της Βιτσέντσας. Σύμφωνα με υπολογισμούς του 2011 η Βιτσέντσα έχει 115.927 κατοίκους. Η Βιτσέντσα βρίσκεται περίπου 60 χιλιόμετρα δυτικά της Βενετίας και 200 χιλιόμετρα ανατολικά του Μιλάνου.

Ιστορία

Η Βιτσέντσα ιδρύθηκε τον 3ο με 2ο αιώνα π.Χ. από φυλές της περιοχής, ενώ μέχρι το 157 π.Χ. είχε γίνει ένα ρωμαϊκό κέντρο γνωστό ως Βικεντία (Vincentia), δηλαδή νικηφόρα. Η πόλη παρήκμασε μετά τη πτώση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Ο Όθων Γ΄ έδωσε στη πόλη δικό της επίσκοπο. Έλαβε μέρος στη Λίγκα της Λομβαρδίας έναντι του Φρειδερίκου Α΄.

Το 1404 η πόλη βρέθηκε σε Ενετική κατοχή. Μετά το 1797 έγινε δουκάτο γκραντ-φιέφ. Το 1814 έγινε μέρος της Αυστριακής Αυτοκρατορίας αλλά αποσχίστηκε το 1848 και τελικά ενώθηκε με την Ιταλία το 1866. Η πόλη αναπτύχθηκε οικονομικά πολύ γρήγορα μετά την δεκαετία του 1960.

Η Βιτσέντσα είναι το τρίτο μεγαλύτερο βιομηχανικό κέντρο της Ιταλίας με βάση την αξία των εξαγωγών και μια από τις πιο πλούσιες πόλεις της χώρας.

Στη πόλη βρίσκονται υφαντουργίες και χαλυβουργίες, ενώ το ένα πέμπτο του χρυσού και των κοσμημάτων της Ιταλίας κατασκευάζονται στη πόλη. Μια άλλη σημαντική βιομηχανία της πόλης είναι η κατασκευή εξαρτημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών. O Φρεντερίκο Φατζίν, ο συνεφευρέτης του μικροεπεξεργαστή, γεννήθηκε στη πόλη.

Σύμφωνα με το el.wikipedia, η πόλη διαθέτει πλούσια ιστορία και πολιτισμό. Η πόλη αποτελεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO από το 1994, ενώ το 1996 επεκτάθηκε για να περιλαμβάνει τις κοντινές βίλες Παλάντιο, και είναι γνωστό ως η Πόλη του Παλλάντιο και των βιλών του Παλάντιο στο Βένετο.

Φώτο

Ha smesso di piovere a Vicenza. Buona domenica Italy ❤️. pic.twitter.com/o2dxRSrTUs — Daniela Cantele di Cantley (@DanielaCantele) January 24, 2021

That’s demonstrated here in the «Basilica Palladiana», also known as the «Palazzo della Ragione» in the center of Vicenza, at the time a mainland Italian city in the Republic of Venice. Even before its completion in the 1600s, this building shocked architects all over Italy. pic.twitter.com/HsqdIi1FbR — Overly Sarcastic Productions (@OSPyoutube) January 20, 2021

Palladio’s work also took him to the Venetian mainland countryside, where he designed villas such as this one, La Rotonda, just outside Vicenza. Even though it’s a villa and not a church or a government building, it still sports many of the classical touches Palladio popularized. pic.twitter.com/exmQrvbwe7 — Overly Sarcastic Productions (@OSPyoutube) January 20, 2021

New artwork for sale! – «Terrace of the Basilica Palladio in Vicenza » – https://t.co/kmjjgiyOIr @fineartamerica pic.twitter.com/oicEi1XYY5 — Brenda Kean (@quasargal) January 19, 2021

Per me è curioso arrivare a Vicenza in veste di viaggiatore e diarista. Vi sono nato; vi ho trascorso l’infanzia e parte della gioventù; le devo e le dovrò forse la parte migliore della mia opera. Guido Piovene, Viaggio in Italia#InViaggioASalaLettura #SalaLettura pic.twitter.com/8v0C0fbc4i — lidia (@Gabbianella62) January 18, 2021

Teatro Olimpico di Vicenza, costruito su progetto di Andrea Palladio. Uno dei più antichi teatri al chiuso del mondo. Inizio della costruzione 1580. pic.twitter.com/WAjUQnbhU1 — anna rita piras (@annarita443) January 23, 2021