Η εμφάνιση της Lady Gaga δεν θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητη!

Εκτός από την καθηλωτική ερμηνεία της, την παράσταση έκλεψε και η εμφάνιση της. Για αυτή την τόσο ιδιαίτερη και ιστορική στιγμή, η Lady Gaga επέλεξε να φορέσει μία δημιουργία του θρυλικού οίκου Schiaparelli, η οποία αποτελούνταν από σακάκι σε navy blue απόχρωση και κόκκινη φούστα. Μαζί με μαύρα δερμάτινα γάντια και μία χρυσή καρφίτσα, η οποία έκλεψε τις εντυπώσεις…

Ο creative director του οίκου Schiaparelli, Daniel Roseberry αποκάλυψε με ένα post στο προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram πως «αυτό το σύνολο είναι ένα ερωτικό γράμμα στην χώρα». Το μπλε και το κόκκινο άλλωστε είναι τα χρώματα που υπάρχουν στη σημαία των Η.Π.Α.

Στη συνέχεια, η Lady Gaga ανέβασε στο Twitter μία φωτογραφία της καρφίτσας της και σχολίασε πως το περιστέρι που κρατά ένα κλαδί ελιάς συμβολίζει την ειρήνη που χρειάζεται να υπάρχει ανάμεσα στους ανθρώπους.

A dove carrying an olive branch. May we all make peace with each other. pic.twitter.com/NGbgKM9XiC

— Lady Gaga (@ladygaga) January 20, 2021