Ο πολυτελής οίκος μόδας Prada διέκοψε τη συνεργασία με δημοφιλή Κινέζα ηθοποιό εν μέσω καταγγελιών ότι μετά τον χωρισμό με τον σύντροφό της εγκατέλειψε τα παιδιά της που γεννήθηκαν από παρένθετες μητέρες.

#Trending ! Prada has cut all ties with #ZhengShuang following her recent controversy. #郑爽 pic.twitter.com/piEo5IHkeO

Η παρένθετη μητρότητα είναι παράνομη στην Κίνα, απαγορεύτηκε το 2001, αλλά δεν είναι ασυνήθιστο εύπορα ζευγάρια από την Κίνα να πληρώνουν σε γυναίκες με έδρα στο εξωτερικό μεγάλα χρηματικά ποσά για να κυοφορήσουν τα μωρά τους.

Η Zheng Shuang, δημοφιλής τηλεοπτική ηθοποιός γνωστή για τους ρόλους της σε δραματικές σειρές εποχής, βρέθηκε αντιμέτωπη με σφοδρές αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όταν τα κινεζικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι είχε αφήσει τον σύντροφό της με τα δύο παιδιά τους στις ΗΠΑ.

Το ζευγάρι φέρεται να χώρισε προτού γεννηθούν τα μωρά, επειδή ο φίλος της 29χρονης ηθοποιού, ήταν άπιστος.

Ο Prada ανακοίνωσε ότι «τερμάτισε όλες τις σχέσεις συνεργασίας» με τη Zheng, η οποία εμφανίζεται στη διαφημιστική καμπάνια του για το Κινεζικό Νέο Έτος.

Η Aρχή Nομικών Yποθέσεων του κυβερνώντος Κομμουνιστικού Κόμματο της Κίνας πήρε θέση την Τετάρτη, επισημαίνοντας ότι «δεν είναι καθόλου αθώα» και την κατηγόρησε ότι εκμεταλλεύτηκε ένα νομικό κενό για να πληρώσει για παρένθετη κύηση στο εξωτερικό.

Η ηθοποιός μία μέρα νωρίτερα σε δήλωσή της είπε το θέμα είναι «πολύ λυπηρό και ιδιωτικό».

[trending] Following allegations of #ZhengShuang’s surrogacy and abandonment and after her statement earlier, Prada has ended all working relations. CCTV News has also strictly condemned surrogacy via any methods, and raised abandonment issues arising from illegal surrogacy. pic.twitter.com/XPndeQ9tRf

