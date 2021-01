Οι New Radicals επανασυνθέθηκαν για να ερμηνεύσουν την επιτυχία τους «You Get What You Give» του 1998 στην τελετή ορκωμοσίας του Τζο Μπάιντεν.

Για πρώτη φορά από τη διάλυσή του το 1999, το συγκρότημα ερμήνευσε το single που είχε φθάσει στην κορυφή των chart, στην εικονική εκδήλωση «Parade Across America» μετά την ορκωμοσία του Τζο Μπάιντεν και της Κάμαλα Χάρις ως του 46ου προέδρου και της 49ης αντιπροέδρου των ΗΠΑ.

Γιατί όμως οι δυο τους επέλεξαν να ερμηνεύσει το συγκρότημα της alternative rock το συγκεκριμένο τραγούδι;

Σύμφωνα με το Rolling Stone και το ΑΠΕ, ο Τζο Μπάιντεν στην αυτοβιογραφία του «Promise Me, Dad» που κυκλοφόρησε το 2017 αποκαλύπτει ότι το «You Get What You Give» έγινε το αγαπημένο τραγούδι της οικογένειας του, όταν γιος του Μπο, έδινε μάχη με τον καρκίνο.

«Κατά τη διάρκεια του πρωινού, ο Μπο με έκανε να ακούω αυτό που πίστευα ότι ήταν το τραγούδι του, το «You Get What You Give» από τους New Radicals», έγραψε ο Τζο Μπάιντεν στο βιβλίο.

«Παρ’ όλο που ο Μπο δεν σταμάτησε ποτέ να πολεμά και η θέλησή του να ζήσει ήταν ισχυρότερη απ΄ο,τιδήποτε – νομίζω ότι ήξερε ότι μπορεί να έρθει αυτή η μέρα. Τα λόγια στο τραγούδι είναι: «Όλος αυτός ο καταραμένος κόσμος μπορεί να καταρρεύσει. Θα είσαι εντάξει, ακολούθησε την καρδιά σου»».

Ο Μπο Μπάιντεν, ο οποίος υπηρέτησε ως γενικός εισαγγελέας του Ντέλαγουερ από το 2007 έως το 2015, πέθανε από καρκίνο του εγκεφάλου στις 30 Μαΐου 2015 σε ηλικία 46 ετών. Είχε υπηρετήσει στο Ιράκ και μετά θάνατον του απονεμήθηκε παράσημο από τις Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις.

Ο αρχηγός των New Radicals Γκρεγκ Αλεξάντερ είπε:

«Η ερμηνεία του τραγουδιού μετά από τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα είναι μια τεράστια τιμή γιατί όλοι τρέφουμε βαθύ σεβασμό στη στρατιωτική θητεία του Μπο και τόσες μεγάλες ελπίδες για την ενότητα και την ομαλότητα που θα φέρουν οι Τζο και Κάμαλα ξανά στη χώρα μας σε αυτή την περίοδο κρίσης».

Ο σύζυγος της Χάρις, δικηγόρος Νταγκ Έμχοφ, επέλεξε το ίδιο τραγούδι «εισόδου» για κάθε εμφάνιση που έκανε κατά τη διάρκεια της εκστρατείας της συζύγου του το 2020.