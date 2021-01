Οι Simpsons ξαναχτύπησαν, καθώς για άλλη μια φορά φαίνεται να «προέβλεψαν» ένα σύγχρονο γεγονός σε επεισόδιο που είχε προβληθεί πολλά χρόνια πριν.

Δεκάδες χρήστες των social media παρατήρησαν ότι στο επεισόδιο «Bart of the Future» που προβλήθηκε στις 19 Μαρτίου 2000 η Λίζα Σίμπσον (Lisa Simpson) είχε αναλάβει την προεδρία των ΗΠΑ.

Μάλιστα, προκάτοχός της ήταν ο… Ντόναλντ Τραμπ – όπως ακριβώς είναι και τώρα προκάτοχος του Τζο Μπάιντεν. Μιλώντας σε συμβούλους της, η Λίζα αναφέρει: «Όπως γνωρίζετε, έχουμε κληρονομήσει μια σημαντική κρίση προϋπολογισμού από τον Ντόναλντ Τραμπ».

Ακόμα πιο ανατριχιαστική είναι η ομοιότητα στα ρούχα της Λίζα με αυτά που φορούσε η νυν αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Κάμαλα Χάρις, κατά την ορκωμοσία του Τζο Μπάιντεν. Και οι δυο τους φοράνε μωβ σακάκι και μαργαριτάρια στον λαιμό και στα αυτιά.

Someone in the #simpsons has a fucking time machine I swear. @KamalaHarris pic.twitter.com/vxjNVLhtZI

— Marko (@mixxlion) January 21, 2021