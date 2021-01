Μια γενναία σερβιτόρα, έγινε ο σωτήρας ενός 11χρονου παιδιού θύμα κακοποίησης από τους ίδιους τους γονείς τους, σε μια υπόθεση βγαλμένη από κινηματογραφική ταινία.

SEE SOMETHING SAY SOMETHING: An Orlando waitress saw a family withholding food from a boy at a table. She noticed bruises on his body and created this sign to secretly ask the child if he needed help. When he signaled «Yes» she called us. The stepfather & mother were arrested. pic.twitter.com/hJNT1nm0vI

— Orlando Police (@OrlandoPolice) January 14, 2021