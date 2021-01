Υπάρχουν οι άνθρωποι που όταν χαρίσουν την καρδιά τους στον/στην εκλεκτό/ή τους, δεν κοιτάζουν τίποτε και κανέναν άλλο γύρω τους.

Το ερωτικό τους ενδιαφέρον περιστρέφεται γύρω και μόνο από ένα πρόσωπο στον οποίο και επικεντρώνονται και επενδύουν συναισθηματικά.

Υπάρχουν βέβαια κι εκείνοι που δεν είναι τόσο… απόλυτοι για το τι μπορεί να φέρει η ζωή. Η αγάπη και ο έρωτας άλλωστε είναι συναισθήματα τα οποία μπορούν να κάνουν τον καθένα χαρούμενο, οπότε the more the marrier!

Τα παρακάτω ζώδια έχουν τις περισσότερες πιθανότητες να δώσουν την καρδιά τους σε δύο άτομα ταυτόχρονα.

ΔΙΔΥΜΟΙ

Η απεικόνιση των Διδύμων με δύο ανθρωπάκια, τα οποία κοιτάνε σε αντίθετες κατευθύνσεις δηλώνει ότι υπάρχουν τουλάχιστον δύο πλευρές στην προσωπικότητά τους.

Ο Δίδυμος, ως ζώδιο του αέρα, διαλέγει να εξερευνήσει πολλές παράλληλες σχέσεις επειδή η κάθε μια του δίνει τη δυνατότητα να αναδείξει διαφορετικές πλευρές του εαυτού του.

Για παράδειγμα, μπορεί η μία σχέση να τον βοηθάει να βουτήξει στα βαθιά και να εξερευνήσει τα… εσώψυχά του, ενώ η άλλη να είναι ιδανική προκειμένου να βγει στην επιφάνεια η πιο επιπόλαιη και εξωστρεφής πλευρά του.

Και ενώ αυτό το είδος της διπλής έκφρασης μπορεί να οδηγήσει κάποιον άλλον στην κατάρρευση, ο Δίδυμος βρίσκει ότι του κρατάει ζωντανό το ενδιαφέρον!

ΖΥΓΟΣ

Ο Ζυγός κυβερνάται από την Αφροδίτη και όλα στη ζωή του κινούνται γύρω από τον αισθησιασμό, τον ρομαντισμό, τη γοητεία και τα πιο εκλεπτυσμένα πράγματα στη ζωή.

Είναι σπουδαίος στις σχέσεις και στη συντροφικότητα και θα κάνει ό,τι μπορεί για να νιώσει ο σύντροφός του ξεχωριστός.

Έχει πολλή αγάπη να προσφέρει και συχνά πιάνει τον εαυτό του να είναι ερωτευμένος με περισσότερα από ένα πρόσωπα.

Στο κάτω-κάτω είναι ένα ζώδιο του αέρα, οπότε είναι φυσικό να φλερτάρει και έχει τη δυνατότητα να γοητεύσει εύκολα τους άλλους.

Συχνά, όταν δύο άνθρωποι του προσφέρουν την προσοχή τους, δεν μπορεί να αντισταθεί στο να παραδοθεί και στους δύο. Το μειονέκτημα;

Είναι υπερβολικά αναποφάσιστος. Έτσι, ενώ ένας Δίδυμος μπορεί να νιώθει μια χαρά με την ταυτόχρονη αγάπη για δύο άτομα, ο Ζυγός θα βασανιστεί πολύ για να επιλέξει.

ΙΧΘΥΕΣ

Ένας Ιχθύς μπορεί να ερωτευτεί σχεδόν με οποιοδήποτε άτομο συναντήσει. Κυριαρχείται από των Ποσειδώνα, τον πλανήτη του ονείρου, των ψευδαισθήσεων και της φαντασίας.

Είναι πολύ εύκολο γι’ αυτό το ζώδιο να νιώσει ρομαντικά σε κάθε συνάντηση που θα έχει με έναν ελκυστικό άγνωστο.

Για παράδειγμα, μπορεί να πηγαίνει συνέχεια στο ίδιο μπαράκι επειδή έχει πείσει τον εαυτό του ότι ο χαριτωμένος μπάρμαν είναι η αδελφή ψυχή του και θα γίνει το ιδανικό ταίρι, ακόμα κι αν δεν έτυχε ποτέ να ανταλλάξει μια κουβέντα μαζί του.

Δεδομένου ότι οι Ιχθύες είναι πλήρως εναρμονισμένοι με τα συναισθήματά τους, είναι πρόθυμοι να διερευνήσουν βαθύτερες συναισθηματικές συνδέσεις με πολλούς ανθρώπους ταυτόχρονα.

Γι’ αυτό με μεγάλη ευκολία θα ερωτευτούν δύο άτομα.

Παράλληλα όμως, έχουν την τάση να μένουν ερωτευμένοι για μεγάλο χρονικό διάστημα. Είναι επίσης πιθανό να ερωτευτούν ένα νέο πρόσωπο, ενώ εξακολουθούν να είναι ερωτευμένοι με τον/την πρώην τους.