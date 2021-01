O ηθοποιός Ράιαν Ρέινολντς στέλνει τις υπερφυσικές του δυνάμεις μαζί με τις ευχές του σε ένα θαυμαστή του που τις χρειάζεται.

Ο σταρ του Deadpool πρόσφατα μαγνητοσκόπησε ένα προσωπικό μήνυμα σε βίντεο για τον Brody Dery, όταν έμαθε ότι ο 11χρονος τα τελευταία χρόνια παλεύει με το Λέμφωμα Hodgkins και τη νόσο του Crohn.

«Brody, είμαι ο Ράιαν Ρέινολντς. Μόλις έμαθα κάποια πράγματα για την ιστορία σου και ήθελα να σου στείλω αυτό το βίντεο για να ξέρεις ότι σε σκέφτομαι και σου στέλνω άπειρη αγάπη και δύναμη, όποια δύναμη κι αν έχω. Φίλε έχεις ένα σωρό κόσμο στη ζωή σου που σε αγαπά τόσο πολύ. Ξέρω τι περνάς, ξέρω πως είναι μεγάλη δοκιμασία τελευταία, αλλά ξέρεις κάτι Brody; Είσαι ο άνθρωπος για αυτήν τη δουλειά, αυτός που θα τα καταφέρει. Οπότε, σου στέλνω πολλή αγάπη. Ελπίζω να σε γνωρίσω από κοντά μία από τις επόμενες ημέρες και κράτα γερά! Εντάξει φίλε, γεια!», ακούγεται να λέει στο βίντεο ο 44χρονος ηθοποιός.

How cool is this? Huge thanks to @VancityReynolds for taking the time to send a message back to Brody Dery from Prince George. Thanks to everyone for helping get the message to Ryan so fast! @ckpgnews pic.twitter.com/dFJJi6huC1

— Caden Fanshaw (@CadenFanshaw) January 13, 2021