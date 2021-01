Ένα τεύχος του Batman#1, του πρώτου κόμικ αφιερωμένου αποκλειστικά στον Σκοτεινό Ιππότη (Dark Knight), πωλήθηκε πρόσφατα μέσω της Heritage Auctions έναντι του εντυπωσιακού ποσού των 2,2 εκατομμυρίων δολαρίων.

BATMAN #1 Sells for Over $2 MILLION at Auction https://t.co/y1SlctOlrA pic.twitter.com/zOGX8Bv0MY

— ComicBook NOW! (@ComicBookNOW) January 15, 2021