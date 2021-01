Οι Καρντάσιανς με το πέρας των γυρισμάτων του τελευταίου επεισοδίου του Keeping Up with the Kardashians αποφάσισαν να δωρίσουν στους (περίπου) 30 συνεργάτες τους ως ένδειξη ευγνωμοσύνης ρολόγια Rolex, όπως τουλάχιστον μεταδίδει το TMZ.

Τέλος για το οικογενειακό ριάλιτι με ακριβά δώρα

Εικόνες από το τελευταίο γύρισμα μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους η Κιμ Καρντάσιαν λέγοντας τα εξής: «Πέρασαν 20 σεζόν. Δεν το πιστεύω πως είναι η τελευταία μέρα». Μαζί με τις αδερφές της, Κόρτνεϊ και Κλόε, και τη μητέρα της Κρις Τζένερ διοργάνωσαν μία μικρή γιορτή-έκπληξη για στο συνεργείο της παραγωγής τους οποίους θεωρούν, όπως δήλωσαν, «οικογένεια».

Είχαν προηγηθεί συγκινητικοί, ευχαριστήριοι λόγοι που μεταξύ άλλων περιλάμβαναν ιστορίες από τα γυρίσματα, ενώ αμέσως μετά, οι αδερφές παρέδωσαν τα ρολόγια, των οποίων η αξία ανέρχεται περίπου στις 300.000 δολάρια ή περίπου 10.000 δολάρια το καθένα.