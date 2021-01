Όσον αφορά στην πολιτική, ο αμερικανός ηθοποιός Τιμ Άλεν εδώ και καιρό κλίνει προς τα Δεξιά.

Ενώ έχει μιλήσει για την υποστήριξή του στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο παρελθόν, σίγουρα δεν επικρότησε όσα έλαβαν χώρα την περασμένη εβδομάδα, όταν πλήθος οργισμένων υποστηρικτών του Τραμπ εισέβαλε στο Καπιτώλιο και προκάλεσε επεισόδια, τα οποία ο εκλεγμένος πρόεδρος Τζο Μπάιντεν χαρακτήρισε «εξέγερση».

Σε εκτενή συνέντευξη στο EW, ο Αμερικανός ηθοποιός μοιράστηκε τις σκέψεις του για το τι συνέβη και παραδέχθηκε ότι βρήκε το θέαμα «φρικτό, ενοχλητικό και ντροπιαστικό» για να το παρακολουθήσει.

#LastManStanding star Tim Allen gave his thoughts on last week’s U.S. Capitol attack. https://t.co/P39bEkuK74

— Entertainment Weekly (@EW) January 15, 2021