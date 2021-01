Η Savannah Benavidez άφησε τη δουλειά της τον περασμένο Ιούνιο, όταν έκλεισαν οι βρεφικοί σταθμοί, για να μπορέσει να φροντίσει τον 2χρονο γιο της. Ψάχνοντας τρόπο να τα βγάλει πέρα δημιούργησε λογαριασμό στο OnlyFans, μια πλατφόρμα που επιτρέπει στους χρήστες να πουλούν πρωτότυπο περιεχόμενο σε μηνιαίους συνδρομητές, και άρχισε να δημοσιεύει φωτογραφίες όπου πόζαρε γυμνή ή με τα εσώρουχά της.

Από τον Ιούλιο, η 23χρονη Benavidez έχει βγάλει 64.000 δολάρια, αρκετά όχι μόνο για να καλύψει τους δικούς της λογαριασμούς αλλά και για να μπορεί να βοηθάει την οικογένεια και τους φίλους της με τα δικά τους ενοίκια και τις δόσεις.

«Είναι περισσότερα χρήματα από όσα έχω βγάλει ποτέ σε οποιαδήποτε δουλειά. Δεν ξέρω τι να τα κάνω.», λέει η ίδια.



Η Lexi Eixenberger ήλπιζε σε κάποιο παρόμοιο αποτέλεσμα φτιάχνοντας λογαριασμό στο OnlyFans τον Νοέμβριο. Η 22χρονη γυναίκα που εργαζόταν πριν στον χώρο της εστίασης είχε απολυθεί τρεις φορές κατά τη διάρκεια της πανδημίας και βρισκόταν σε τόσο δύσκολη οικονομική κατάσταση που ήδη από τον Οκτώβριο είχε αναγκαστεί να εγκαταλείψει τις σπουδές της στην οδοντιατρική.

Αφού έβγαλε λίγα χρήματα δίνοντας πλάσμα και κάνοντας παρόμοιες περιστασιακές δουλειές, συνέχισε να αντιμετωπίζει σημαντικές δυσκολίες. Έπειτα από προτροπές φίλων, στράφηκε στο OnlyFans όμως μέχρι τώρα έχει κερδίσει μόνο 500 δολάρια.

Το OnlyFans, που ιδρύθηκε το 2016 και εδρεύει στη Βρετανία, εκτοξεύθηκε σε δημοτικότητα κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Τον Δεκέμβριο είχε περισσότερους από 90 εκατομμύρια χρήστες και περισσότερους από ένα εκατομμύριο δημιουργούς περιεχομένου, σε σχέση με τους 120.000 του 2019.

Με την ανεργία να καλπάζει πολλοί, όπως οι δύο παραπάνω γυναίκες, στρέφονται στο OnlyFans για να βγάλουν τα απαραίτητα. Η πανδημία έχει επηρεάσει ιδιαίτερα τις γυναίκες και τις μητέρες, καταστρέφοντας τμήματα της οικονομίας στα οποία κυριαρχούσαν, όπως το λιανεμπόριο και η εστίαση.

«Πολλοί στρέφονται στο OnlyFans από απελπισία», δήλωσε η Angela Jones, αναπληρώτρια καθηγήτρια κοινωνιολογίας στο State University of New York. «Είναι άνθρωποι που δεν έχουν να φάνε, δεν έχουν να πληρώσουν το ρεύμα ή κινδυνεύουν με έξωση».

Για κάθε άτομο όπως η Benavidez η οποία καταφέρνει να χρησιμοποιεί το OnlyFans ως την κύρια πηγή εισοδήματός της, υπάρχουν δεκάδες περισσότερα, όπως η Eixenberger, που δεν βγάζουν παρά μερικές εκατοντάδες δολάρια ανησυχώντας επιπρόσθετα ότι οι φωτογραφίες που ανεβάζουν θα δημιουργήσουν πρόβλημα για την επαγγελματική τους αποκατάσταση στο μέλλον.

«Είναι ήδη μια απίστευτα κορεσμένη αγορά», αναφέρει η Jones. «Η εντύπωση πως θα ανοίξεις λογαριασμό στο OnlyFans και το χρήμα θα αρχίσει να ρέει δεν ευσταθεί».



Η Bella Thorne είναι μια από τις πιο διάσημες δημιουγούς στο OnlyFans.

Οι πιο επιτυχημένοι δημιουργοί περιεχομένου είναι συνήθως μοντέλα, πορνοστάρ και διασημότητες που έχουν ήδη υψηλό αριθμό ακολούθων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Χρησιμοποιώντας άλλες πλατφόρμες μπορούν και κατευθείνουν τους θαυμαστές τους στους λογαριασμούς τους στο OnlyFans, προσφέροντας αποκλειστικό περιεχόμενο σε όσους επιθυμούν να πληρώνουν μηνιαία συνδρομή. Το OnlyFans παίρνει 20% από οποιαδήποτε αμοιβή.

Οι περισσότεροι από τους καινούργιους δημιουργούς που εντάχθηκαν στην πλατφόρμα λόγω της άσχημης οικονομικής κατάστασης δεν έχουν μεγάλο following στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ούτε μέσα για να ενισχύσουν την ζήτηση.

Η ψηφιακή σεξουαλική εργασία έχει επίσης μια ψευδαίσθηση ασφάλειας και ιδιωτικότητας. Οι δημιουργοί περιεχομένου πληρώνονται χωρίς να χρειάζεται να αλληλοεπιδρούν αυτοπροσώπως με τους πελάτες. Ωστόσο αυτό δεν σημαίνει πως οι κίνδυνοι λείπουν.

«Για πολλούς ανθρώπους η διαδικτυακή σεξουαλική εργασία είναι μια πολύ πιο ελκυστική εναλλακτική λύση από το να βγουν στους δρόμους και να πουλάνε άμεσες σεξουαλικές υπηρεσίες», αναφέρει η Barb Brents, καθηγήτρια κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Νεβάδα, στο Λας Βέγκας. «Παρόλα αυτά, όποιος μπαίνει σε αυτό το είδος εργασίας πρέπει να γνωρίζει ότι υπάρχουν κίνδυνοι».

Τον περασμένο Απρίλιο μια μηχανικός έχασε τη δουλειά της σε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων όταν η διοίκηση της εταιρίας έμαθε πως διατηρούσε λογαριασμό στο OnlyFans.

Οι δημιουργοί περιεχομένου κινδυνεύουν να έρθουν αντιμέτωποι με την πρακτική του «doxxing» – μια μορφή διαδικτυακής παρενόχλησης στην οποία άλλοι χρήστες δημοσιεύουν ιδιωτικές ή ευαίσθητες πληροφορίες κάποιου χωρίς την άδειά του.

Τον Δεκέμβριο, η New York Post δημοσίευσε άρθρο σχετικά με μία γιατρό από την Νέα Υόρκη που χρησιμοποιούσε το OnlyFans για να συμπληρώσει το εισόδημά της. Σύμφωνα με την ίδια το άρθρο, που δημοσιεύθηκε χωρίς τη συγκατάθεσή της, μπορούσε να βλάψει την φήμη της, ακόμα και να οδηγήσει σε απόλυσή της.

Το «capping» είναι ένας ακόμη κίνδυνος που αντιμετωπίζουν οι δημιουργοί περιεχομένου: χρήστες, χωρίς εξουσιοδότηση κάνουν screenshot ή βιντεοσκοπούν στιγμιότυπα και στη συνέχεια τα μοιράζονται σε άλλα μέρη του διαδικτύου. Δημιουργοί περιεχομένου στο OnlyFans έχουν επίσης λάβει απειλές θανάτου και βιασμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Υπάρχου πάντως και περιπτώσεις που είχαν θετική εμπειρία με το OnlyFans. Η Melany Hall, μια ανύπαντρη μητέρα που βγάζει μόνο 13,30 δολ. στην άλλη δουλειά της, ξεκίνησε λογαριασμό στο OnlyFans τον Δεκέμβριο.

«Είμαι μαμά τριών παιδιών. Ποτέ δεν πίστευα ότι κάποιος θα πληρώνε για να με δει γυμνή. Μου έδωσε αυτοπεποίθηση.» λέει η ίδια. Μέχρι στιγμής έχει βγαλει 700 δολάρια – όχι αρκετά για να αλλάξει τη ζωή της, αλλά αρκετά για να περάσει τις διακοπές των Χριστουγέννων καλύτερα.

«Είναι η πρώτη χρονιά που δεν χρειάστηκε διαλέξω ανάμεσα στο να πληρώσω το ρεύμα ή να κάνω δώρα στα παιδιά μου», είπε. «Είναι η πρώτη χρονιά που κατάφερα να κάνω τα πάντα μόνη μου».