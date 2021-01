H Γροιλανδία είναι το μεγαλύτερο νησί στον κόσμο και βρίσκεται ανάμεσα στους ωκεανούς της Αρκτικής και του Ατλαντικού, ανατολικά του Αρκτικού Καναδά.

Γεωγραφία

Όπως και οι Νήσοι Φερόες, είναι αυτόνομη περιοχή στο Βασίλειο της Δανίας. Αν και φυσιολογικά μέρος της ηπείρου της Βόρειας Αμερικής, η Γροιλανδία έχει συνδεθεί πολιτικά και πολιτιστικά με την Ευρώπη (συγκεκριμένα τη Νορβηγία και τη Δανία, τις αποικιακές δυνάμεις, καθώς και το κοντινό νησί της Ισλανδίας) για περισσότερο από μια χιλιετία.

Η πλειοψηφία των κατοίκων της είναι η Ινίτ, των οποίων οι πρόγονοι μετανάστευσαν από την Αλάσκα μέσω του Βόρειου Καναδά, σταδιακά εγκαταστάθηκαν σε ολόκληρο το νησί μέχρι τον 13ο αιώνα.

Σήμερα, ο πληθυσμός συγκεντρώνεται κυρίως στη νοτιοδυτική ακτή, ενώ το υπόλοιπο νησί είναι αραιοκατοικημένο. Η Γροιλανδία χωρίζεται σε πέντε δήμους – Sermersooq, Kujalleq, Qeqertalik, Qeqqata και Avannaata.

Έχει δύο μη ενσωματωμένες περιοχές – το βορειοανατολικό εθνικό πάρκο της Γροιλανδίας και την αεροπορική βάση Thule.

Η τελευταία, υπό τον έλεγχο της Δανίας, διοικείται από την Πολεμική Αεροπορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Τα τρία τέταρτα της Γροιλανδίας καλύπτονται από μόνιμο πάγο.

Πληθυσμός

Με πληθυσμό 56.081 (2020), είναι η λιγότερο πυκνοκατοικημένη περιοχή στον κόσμο. Περίπου το ένα τρίτο του πληθυσμού ζει στη Nuuk, την πρωτεύουσα και τη μεγαλύτερη πόλη. Η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη από άποψη πληθυσμού είναι το Sisimiut, 320 χιλιόμετρα (200 mi) βόρεια του Nuuk.

Το πλοίο Arctic Umiaq Line λειτουργεί ως σωτηρία για τη δυτική Γροιλανδία, συνδέοντας τις διάφορες πόλεις και οικισμούς.

Η Γροιλανδία κατοικήθηκε κατά διαστήματα τουλάχιστον τα τελευταία 4.500 χρόνια από τους λαούς της Αρκτικής των οποίων οι πρόγονοι μετανάστευσαν εκεί από τον σημερινό Καναδά.

Η Γροιλανδία είναι το μεγαλύτερο μη ηπειρωτικό νησί στον κόσμο και η τρίτη μεγαλύτερη περιοχή στη Βόρεια Αμερική μετά τον Καναδά και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Κλίμα

Είναι μεταξύ γεωγραφικού πλάτους 59 ° και 83 ° Β, και μήκους 11 ° και 74 ° Δ. Η χαμηλότερη θερμοκρασία που καταγράφηκε ποτέ στο Βόρειο Ημισφαίριο καταγράφηκε στη Γροιλανδία, κοντά στην τοπογραφική κορυφή του πάγου της Γροιλανδίας, στις 22 Δεκεμβρίου 1991, όταν η θερμοκρασία έφτασε τους −69,6 ° C (−93,3 ° F).

Στο Nuuk, η μέση ημερήσια θερμοκρασία ποικίλλει ανάλογα με τις εποχές από -5,1 έως 9,9 ° C (23 έως 50 ° F). Η συνολική έκταση της Γροιλανδίας είναι 2.166.086 km2 (836.330 τετραγωνικά μίλια) (συμπεριλαμβανομένων άλλων υπεράκτιων μικρών νησιών), το οποίο καλύπτει το πάγο της Γροιλανδίας 1.755.637 km2 (677.855 sq mi) (81%) και έχει όγκο περίπου 2.850.000 km3 (680.000 cu mi).

Το υψηλότερο σημείο στη Γροιλανδία είναι ο Gunnbjørn Fjeld στα 3.700 μ. (12.139 πόδια) της οροσειράς Watkins (οροσειρά της Ανατολικής Γροιλανδίας), σύμφωνα με το en.wikipedia.

Φώτο

Still trawling thru the archives given both my wildlife lenses are «under repair». These are both wide and detail shots of icebergs. Love the older blue ice & the shapes they form as they melt! Taken off the east coast of Greenland. #IceBerg #Greenland pic.twitter.com/1uB8AT6Ag4 — Ricowells (@Ricowellss) January 13, 2021

Many thanks to @arcticcoastline for a stunning set of shoreline images across Greenland and the Svalbard Archipelago.

Are you an Island dweller, with a stunning coastline? Perhaps you might share it with the https://t.co/Geno0mCyHT project. pic.twitter.com/kf3WBoscao — Global shorelines.com (@ComShorelines) January 14, 2021

Rockwell Kent

Early November : North Greenland 1933 pic.twitter.com/kaTHRvGrmW — Sayaka (@Sayaka16522385) January 12, 2021

In a new fisheries deal, the EU will pay 15 percent more to fish in Greenland waters, but their catch will drop by 25 percent. https://t.co/lPvOESLKDb

by @kevin_mcgwin pic.twitter.com/wOwScOZ4Gq — Arctic Today (@arctic_today) January 12, 2021

A calming view of a Greenland valley pic.twitter.com/BG8tjibj8d — G. Everett Lasher (@everettlasher) January 11, 2021

Football in Greenland 🇬🇱 pic.twitter.com/zGRp8uJ90U — PF | Transfer News (@PurelyFootball) January 13, 2021