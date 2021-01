Η Γκουίνεθ Πάλτροου εξηγεί τους λόγους για τους οποίους δεν είναι στα άμεσα σχέδια της να επιστρέψει στην υποκριτική.

Η ηθοποιός μιλώντας στην διαδικτυακή εκπομπή της Ναόμι Κάμπελ «No Filter With Naomi» απάντησε στην ερώτηση που της γίνεται συνεχώς: Τι θα ήταν αυτό που θα την έκανε να επιστρέψει στην υποκριτική;

Join @GwynethPaltrow and I for a brand new episode of #nofilterwithnaomi available now on my @youtube channel #nofiltertuesday https://t.co/kLdMbQmkcT pic.twitter.com/Inez6VUBXn

— Naomi Campbell (@NaomiCampbell) January 12, 2021