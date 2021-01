Η διάσημη σεφ Μάρθα Στιούαρτ κοινοποίησε πρόσφατα στα μέσα κοινωνικής της δικτύωσης ένα βίντεο, στο οποίο εμφανίζεται να λαμβάνει την πρώτη δόση του εμβολίου κατά της COVID-19.

Martha Stewart reveals that she received the COVID-19 vaccine https://t.co/9WIoGYVFWj pic.twitter.com/3dKfXq7SgN

— Page Six (@PageSix) January 12, 2021