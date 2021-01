Μετά την αποκάλυψη του νέου της λογότυπου (και τους minimal techno συνειρμούς που αυτό έφερε) η CIA έδωσε στη δημοσιότητα εκατοντάδες αποχαρακτηρισμένα έγγραφα σχετικά με τα UFO. Όποιος επιθυμεί μπορεί να τα κατεβάσει δωρεάν από εδώ.

Τα έγγραφα είναι σε μορφή PDF και έχουν κυκλοφορήσει από το «The Black Vault», που αυτοπεριγράφεται ως «το μεγαλύτερο αρχείο αποχαρακτηρισμένων εγγράφων στον κόσμο».

