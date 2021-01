Το ροζ είναι αδιαμφισβήτητα το πιο δημοφιλές χρώμα μαλλιών της πανδημίας. Το περασμένο Σαββατοκύριακο η Κρίσι Τέιγκεν εμφανίστηκε με ροζ-μοβ κουπ, ενώ και η Τζένιφερ Λόπεζ πόζαρε με παρόμοια μαλλιά πριν τα Χριστούγεννα.

Το ροζ, σε διάφορες αποχρώσεις, κυριάρχησε στην ποπ κουλτούρα το 2020 και φαίνεται ότι θα συνεχίσει να κυριαρχεί και το 2021.

Ο Τζάστιν Μπίμπερ έβαψε τα μαλλιά του ροζ στο βίντεο κλιπ του «Yummy» τον Ιανουάριο. Η Lady Gaga, η Dua Lipa, η Madonna και η Michaela Coel στο πολυσυζητημένο σίριαλ I May Destroy You ήταν μερικοί μόνο από αυτούς που ακολούθησαν βάφοντας τα μαλλιά τους ροζ, φούξια ή στο χρώμα της τσιχλόφουσκας.

Το χρώμα «γράφει» καλά στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης όπως το Instagram και το TikTok, δεν χρειάζεται πολλή φροντίδα και έχει ανατρεπτική ιστορία που την οφείλει στη punk και το grunge.

Εκπρόσωποι εταιριών που εμπορεύονται βαφές μαλλιών αναφέρουν αύξηση πωλήσεων 50% σε σύγκριση με το 2019.

Σίγουρα το ροζ είναι εντυπωσιακό και δεν περνά απαρατήρητο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι influencers και όσοι ακολουθούν τα τρεντ της μόδας και της ομορφιάς κλίνουν άλλωστε προς ό, τι τραβάει περισσότερο το βλέμμα.

Φαινομενικά η επιλογή του ροζ χρώματος για τα μαλλιά είναι κάπως ακραία, ωστόσο το ροζ δεν διαρκεί πολύ. Είναι ένα χρώμα χαμηλής δέσμευσης που ξεθωριάζει γρήγορα με τα λουσίματα πριν προλάβεις να το βαρεθείς.

Στην ποπ κουλτούρα τα ροζ μαλλιά φέρνουν αμέσως στο μυαλό τον Κομπέιν ή την Γκουέν Στεφάνι στα 90s στην πραγματικότητα όμως εμφανίστηκαν πολύ νωρίτερα.

Μια από τις πρώτες φορές που τα ροζ μαλλιά έγιναν τάση ήταν τον 18ο αιώνα, όταν οι πούδρες μαλλιών για περούκες άρχισαν να βγαίνουν σε ροζ και άλλες παστέλ αποχρώσεις. Οι πούδρες ήταν συχνά αρωματισμένες με λεβάντα ή άλλα αποστάγματα λουλουδιών και χρησιμοποιούνται από άντρες και γυναίκες.

Στη δεκαετία του ’70 βάφοντας τα μαλλιά σου με ένα αφύσικο χρώμα όπως το ροζ, έκανες μια δήλωση απέναντι στα συμβατικά πρότυπα ομορφιάς. Ο συνδυασμός του ροζ με ένα επιθετικό χτένισμα όπως τα καρφάκια δημιουργούσε επίσης ενδιαφέρουσες αντιθέσεις.

Σε μια πιο απλή ανάγνωση, το ροζ- χρώμα εορταστικό και χαρούμενο- είναι μια αντίδραση απέναντι σε όσα ζούμε.