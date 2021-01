Αξιωματούχοι της ομοσπονδιακής υπηρεσίας άγριας ζωής της Φλόριντα φέρονται σύμφωνα με τον Guardian να απευθύνουν έκκληση για πληροφορίες γύρω από τους δράστες επίθεσης εις βάρος μιας φώκιας –για την ακρίβεια, ενός μανάτου. Το άτυχο ζώο εντοπίστηκε να έχει χαραγμένη στη ράχη του τη λέξη «Τραμπ».

Here is the video of the poor manatee that had «TRUMP» carved into its body.

Minding it’s own business and some monster(s) came along and did this.

If you have information on the person(s) who committed this federal crime please call 888-404-3922 https://t.co/maOImIxQS0 pic.twitter.com/Yx2qaGhFXe

— Yashar Ali 🐘 (@yashar) January 11, 2021