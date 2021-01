Λατρεύουμε τα κατοικίδια και τα ζώα. Πόσο μάλλον όταν αυτά είναι τόσο αξιολάτρευτα που κάνουν παρέα μεταξύ τους και θέλουν να ζεσταθούν, μια κρύα χειμωνιάτικη ημέρα.

Το βίντεο ενός κουταβιού και μιας γατούλας που τα δείχνει να μαζεύονται μια χειμερινή ημέρα για να ζεσταθούν γύρω από μια φωτιά άρχισε να κάνει τον γύρω του διαδικτύου και να δημιουργούνται πολλά θετικά σχόλια στα social media.

Σύμφωνα με το news18, το σύντομο απόσπασμα κοινοποιήθηκε από υπάλληλο της Δασικής Υπηρεσίας με τη λεζάντα: «Ζεσταίνοντας τον εαυτό τους και την καρδιά μας».

Warming themselves and our heart🥰 pic.twitter.com/dzoNZ09twx

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) January 8, 2021