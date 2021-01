Το κοάλα είναι μαρσιποφόρο φυτοφάγο ζώο που ζει στην Αυστραλία, μόνος εκπρόσωπος της οικογένειας φασκολαρκτίδες.

Το κοάλα απαντάται σε ολόκληρη την ανατολική ακτή της Αυστραλίας, από την Αδελαΐδα μέχρι το νότιο τμήμα της χερσονήσου Κέιπ Γιορκ, και στην ενδοχώρα σε βάθος που εξαρτάται από την παρουσία βροχών που μπορούν να συντηρήσουν δάση ευκαλύπτου, τα φύλλα του οποίου αποτελούν και την αποκλειστική τροφή του.

Σύμφωνα με το el.wikipedia, τα κοάλα της νότιας Αυστραλίας εξοντώθηκαν σε μεγάλη κλίμακα στις αρχές του 20ου αιώνα, αλλά ο πληθυσμός του είδους ανανεώθηκε σε κάποιο βαθμό. Σήμερα τα κοάλα είναι σχεδόν απειλούμενο είδος.

Στο παρακάτω βίντεο θα δείτε ένα κοάλα να περιπλανιέται. Εντοπίστηκε σε μια παραλία κατά μήκος του κόλπου του Απόλλωνα, στην Αυστραλία.

WATCH: A koala was spotted wandering onto a beach along Apollo Bay, Australia pic.twitter.com/uqkUcUVFGu

— Reuters (@Reuters) January 10, 2021