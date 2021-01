Μπορεί ο Ντόναλντ Τραμπ να έφαγε μόνιμη «πόρτα» από το αγαπημένο του Twitter, αλλά ήδη κάποιοι φρόντισαν να γεμίσουν το τεράστιο κενό που αφήνει η πολυτάραχη παρουσία και δράση του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Εξάλλου, σε ποιον δεν θα λείψουν τα παραληρηματικά tweets με κεφαλαία γράμματα, τα ψεύδη, τα fake news και οι λοξές απόψεις του Τραμπ επί παντός επιστητού;

Η απενεργοποίηση του λογαριασμού του προέδρου των ΗΠΑ έκανε τον γύρο του διαδικτύου, προκαλώντας πολλά ειρωνικά σχόλια.

Οι αντίπαλοί του, όμως, δεν έμειναν εκεί, αλλά τρόλαραν τον Αμερικανό ηγέτη φτιάχνοντας ψεύτικα, σατιρικά account.

Έτσι, λίγη ώρα μετά το μπλόκο στο @realDonaldTrump, έκανε την εμφάνισή του στο Twitter ένας λογαριασμός με το όνομα Τζον Μπάρον (John Barron) – πρόκειται για ένα από τα ψευδώνυμα που χρησιμοποιούσε ο Τραμπ τη δεκαετία του ’80.

Ο λογαριασμός συνοδεύεται από μια φωτογραφία με τη γνώριμη φυσιογνωμία του… πορτοκαλί ηγέτη με μουστάκι.

«Γεια σας, είμαι καινούργιος στο Twitter, πώς πάει», ήταν η πρώτη ανάρτηση του «νέου» αυτού μέλους της παρέας του Twitter και το Διαδίκτυο «λύγισε» από τα γέλια.

Hello I am brand new to Twitter, what are you guys up to

Το tweet έχει συγκεντρώσει πάνω από 1,7 εκατομμύρια likes, ενώ ο λογαριασμός του Τζον Μπάρον έχει πάνω από 330 χιλιάδες ακολούθους.

Στην περιγραφή βέβαια, αναφέρεται ξεκάθαρα ότι δεν πρόκειται για τον ίδιο τον Ντόναλντ Τραμπ και ότι είναι εδώ «για να κάνει φίλους και την Αμερική σπουδαία ξανά», παραπέμποντας στο προεκλογικό σλόγκαν «Make America Great Again».

Πίσω από τον λογαριασμό φαίνεται να βρίσκεται ο σεναριογράφος και παραγωγός Κρίστερ Τζόνσον, ο οποίος δεν δίστασε να διαφημίσει και τη σειρά του «Μedical Police» που προβάλλεται στο Netflix.

Aκόμα πιο ξεκαρδιστικό είναι το γεγονός ότι πολλοί έσπευσαν να μιμηθούν την κίνηση αυτή, δημιουργώντας ακόμα περισσότερους ψεύτικους λογαριασμούς για τον Τζον Μπάρον/Ντόναλντ Τραμπ, προκαλώντας την… οργή του «αυθεντικού» Μπάρον.

This is «OUTRAGEOUS» what kind of Sicko would pretend to be some one there not?? help @jack @DanScavino https://t.co/KsSsnZf2tL

— John Barron (@barronjohn1946) January 9, 2021