Η ηθοποιός Κέλι Ρίπα (Kelly Ripa) μοιράζεται το μυστικό για καλή υγεία, λέγοντας ότι αυτό είναι «ένα βήμα μακριά από τα γλυκά κάθε μέρα».

Η Ρίπα προλογίζοντας το βιβλίο του δρ. Ντάριλ Τζιοφρ «Get Off Your Sugar», το οποίο επικεντρώνεται στις τροφές που πρέπει να εντάξει κάποιος στη διατροφή του και ποιες πρέπει να αποφεύγει, ώστε να απεξαρτηθεί από τη ζάχαρη, λέει ότι η ίδια ήταν εθισμένη στη ζάχαρη και ότι βοηθήθηκε να απεξαρτηθεί ακολουθώντας το πρόγραμμα του δρ. Τζιοφρ.

Kelly Ripa Admits She Used to Be a Sugar Addict with a ‘Candy Drawer’: It Was My ‘Vice’​ https://t.co/rUB41db6s9

— People (@people) January 5, 2021