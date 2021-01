Υπάρχει ένα σημείο, το «cul de sac» που στοχεύει η λεγόμενη «στάση της πεταλούδας».

Η διείσδυση που στοχεύει στο cul-de-sac ενεργοποιεί διαφορετικά νεύρα στο νωτιαίο μυελό από αυτά που ενεργοποιεί το σημείο G. Τα νεύρα αυτά είναι πιο ευαίσθητα.

Ο σύντροφός σας βρίσκεται σε καθιστή θέση και στηρίζεται στα χέρια του με μια μικρή κλήση προς τα πίσω. Εσείς, κάθεστε απέναντι του με τα χέρια σας πίσω από την πλάτη σας ρίχνοντας το βάρος σας προς τα πίσω. Τα γόνατα σας είναι και τα πόδια σας είναι γύρω από την λεκάνη του. Η κίνηση της λεκάνης σας πρέπει να είναι αντίθετη από του συντρόφου σας, ώστε να γίνει πιο έντονη η διείσδυση.

“The Butterfly” #sex position – are you game to try it?? #sexytime #happyending #SexySecretsAU pic.twitter.com/4NXI3Uloue

— Sexy Secrets AU (@SexySecretsAU) October 11, 2016