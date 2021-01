Ο αμερικανός σχεδιαστής μόδας, Alexander Wang δήλωσε ότι παρ’ όλο που «συχνά» παρευρισκόταν σε πάρτι «όπου υπήρχαν ναρκωτικά και αλκοόλ» δεν παρενόχλησε ποτέ σεξουαλικά κανέναν.

Ο σχεδιαστής κατηγορείται από μοντέλα για σεξουαλική παρενόχληση ωστόσο, χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς «τρομερά ψευδείς».

Alexander Wang denies allegations of sexual assault as accusers hire lawyer Lisa Bloom and launch ‘#UsToo’ movement https://t.co/1ypAebuouN

— The Independent (@Independent) January 5, 2021