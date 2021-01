Ένας Αμερικανός χειρουργός είχε την ευγένεια να αποκαλύει το υπέρτατο τρικ για να μην ξαναθολώσουν τα γυαλιά μας, όταν φοράμε την μάσκα

Πρόκειται για ένα από τα πιο ενοχλητικά πράγματα που συμβαίνουν σε όσους φορούν μάσκα και γυαλιά. Το θόλωμα των φακών, είτε είναι μυωπίας είτε ηλίου. Οι περισσότεροι επιλέγουν τελικά να βγάλουν τα γυαλιά προκειμένου να διώξουν αυτή την ανεπιθύμητη ομίχλη που υπάρχει γύρω τους.

Στο διαδίκτυο έχουμε δει να κυκλοφορούν αρκετά τρικ -άλλα δουλεύουν για λίγο, και άλλα καθόλου- ωστόσο τίποτα αποτελεσματικό (ειδικά αν φοράτε τη μάσκα για ώρες). Μέχρι που ένας χειρουργός αποκάλυψε το απόλυτο κόλπο, για να μην ξαναθολώσουν τα γυαλιά. Τουλάχιστον ο ίδιος αυτό κάνει στο χειρουργείο. Πρόκειται για μια πατέντα του δευτερολέπτου, στην οποία ο χειρουργός ορκίζεται -και όχι άδικα.

Ο Δρ Ντάνιελ Χάιφμαν, νευροχειρουργός στο Semmes Murphey Neurologic & Spine Institute στο Μέμφις, έγραψε στο Twitter την περασμένη εβδομάδα, «Αν σας δυσκολεύουν τα γυαλιά που θολώνουν ή το να κρατάτε τη μάσκα πάνω από τη μύτη σας, ένα απλό αυτοκόλλητο επίθεμα (τύπου hansaplast) κάνει θαύματα».

Με το επίθεμα, η μάσκα «σφραγίζει» στο δέρμα και εμποδίζει την αναπνοή να διαφύγει προς τα πάνω, κάτι που προκαλεί το θόλωμα των φακών σας.

Η συμβουλή του χειρουργού από τότε έγινε viral, με το τουίτ να έχει γίνει πάνω από 70.000 retweets και περισσότερα από 170.000 like.

If you’re having a hard time with glasses fogging or keeping your mask up over your nose, a simple bandaid does wonders. Learned it in the OR.

Feel free to share, it may save lives! pic.twitter.com/RBG8JGUzFS

— Daniel M. Heiferman, MD (@DanHeifermanMD) November 12, 2020